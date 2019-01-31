كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Aerowood”..طائرة خشبية بدون طيار على “Indiegogo”

متابعة-سنيار: Aerowood هي طائرة خشبية بدون طيار، أنشئت من قبل فريق صغير من المهندسين والمصممين من SirTeen، ومقرها في سان دييغو، كاليفورنيا.

تم دمج تقنية ذكية جديدة في طائرة الإيروود الصغيرة الحجم تسمح لها بالعودة تلقائيًا إلى موقعها الرئيسي بنقرة واحدة، وحتى عندما تطير خارج نطاقها في الوضع الآمن، أو إذا واجهت الطائرة خسارة للإشارة، فإنها لا تزال قادرة على العودة إلى نقطة البداية الأولية.

تم تجهيز Aerowood بتقنيات متطورة بما في ذلك كاميرا 720P HD، ونقل في الوقت الحقيقي، ولا تحتوي على أي شيء آخر سوى 184 قطعة من المكونات الخشبية الآمنة والصديقة للبيئة والتي تمت الموافقة عليها من قبل FSC.

يتم تجميع الطائرة بدون طيار مثل أحجية ثلاثية الأبعاد مع نقر خشبي، ولن تحتاج إلى أي غراء أو مسامير لربط الأجزاء.

Aerowood هي أول طائرة بدون طيار خشبية، صديقة للبيئة، وخفيفة الوزن، وهي متاحة للدعم على موقع التمويل Indiegogo.