بعض هواتف LG الرائدة تواجه مشاكل مع التركيز التلقائي في الواقع المعزز

فاطمة أيت طالب - دبي - نلاحظ إقدام المزيد من الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة على تضمين برمجيات الواقع المعزز في أجهزتها وبرمجياتها. ونتيجة لذلك، يبدو لنا أن تكنولوجيا الواقع المعزز تحظى بشعبية أكبر من تكنولوجيا الواقع الإفتراضي. ونظرًا إلى أنها لا تحتاج إلى خوذة إضافية، فهذا الأمر يجعلها عملية أكثر. لسوء حظ بعض أجهزة LG، فيبدو أنها تواجه بعض المشاكل مع الواقع المعزز.

ووفقا للتقارير، فيبدو أن بعض أجهزة LG تواجه مشاكل مع الضبط التلقائي في الواقع المعزز على هواتفها الذكية. وتشمل هذه الهواتف LG G7 Series و LG V30 Series و LG V35 ThinQ و LG V40 ThinQ. ويعتمد هذا على تغييرات جديدة أجرتها شركة جوجل على موقعها الرسمي المخصص للأجهزة التي تدعم منصة الواقع المعزز ARCore، حيث تم إدراج هذه الأجهزة على أنها لا تدعم التركيز التلقائي حاليًا.

الأمر الغريب في هذه المشكلة هو أن الهاتف LG G6 القديم والذي تم إصداره في العام 2017 مُدْرَجٌ على أنه يدعم التركيز التلقائي، لذلك لا يتضح سبب عدم وجود الهواتف الذكية الجديدة للشركة. يبدو أيضًا أن هواتف LG المتدنية مدعومة أيضًا، مما يثير التساؤل حول سبب مواجهة هواتف LG الحديثة والأكثر غلاءً لهذه المشكلة.

على أي حال، نأمل أن يتم حل هذه المشكلة في القريب العاجل وأن يكون هناك مجرد خطأ أدى إلى حدوث هذه المشاكل. في غضون ذلك، إذا كنت تستخدم أيًا من هذه الأجهزة غير المدعومة، فلا يزال بإمكانك الإستفادة من ARCore، ولكن سيتعين عليك إستخدام التركيز اليدوي وهذا ما يمكن أن يكون مملاً بعض الشيء.

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