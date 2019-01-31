آبل قد تستبدل طرازات Apple Watch القديمة المرسلة للإصلاح بـ Apple Watch Series 2

فاطمة أيت طالب - دبي - من الجيد أن نرى شركة آبل تعمل على إصلاح ساعات Apple Watch Series 0 و Apple Watch Series 1 على الرغم من أنه تم إصدارها منذ عدة سنوات. ومع ذلك، فإن المشكلة مع الطرازات القديمة هي أنها تصل إلى مرحلة حيث تكون قطع الغيار والمكونات المستخدمة فيها غير متوفرة ولم تعد الشركة تصنعها.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تملك ساعة Apple Watch قديمة تحتاج إلى إصلاح، فهناك إحتمال أن تحصل على Apple Watch Series 2 كبديل لها. هذا وفقا لمستند تم الحصول عليه من قبل موقع MacRumors من مصادره الخاصة حيث يبدو أن آبل تقدم الآن لعملائها Apple Watch Series 2 كبديل لطرازات Apple Watch القديمة.

ومن الواضح أن هذا يرجع إلى وجود نقص في بعض المكونات، ولكن لم يتم الكشف عن أسماء المكونات التي تعاني من النقص، لذا لا يزال من غير الواضح ما هي نوع المشكلة التي ينبغي أن تعاني منها Apple Watch لكي تكون مؤهلة لهذه ” الترقية “. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الترقية تشمل فقط Apple Watch Series 0 و Apple Watch Series 1، وبالتالي هذا يعني أن الطرازات الأحدث غير مؤهلة لهذا، وهذا ما يعني بأن Apple Watch Series 2 غير مؤهلة للترقية المجانية إلى Apple Watch Series 3، وهكذا.

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