شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: خطط دمج ماسنجر وواتس آب وانستجرام لن ترى النور قبل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج أن خطط شركته لدمج ماسنجر وواتس آب وانستجرام لن ترى النور قبل عام 2020 على أقرب تقدير.

وخلال الإعلان عن أرباح الربع الرابع للشركة أمس الأربعاء، أكد زوكربيرج أن خطط تجميع خدمات الرسائل الثلاث لا تزال بدائية، إذ قال: "هناك الكثير مما نحتاج إلى اكتشافه قبل الانتهاء من وضع الخطط، ومن ثم بطبيعة الحال سيكون هذا مشروعًا طويل الأجل أعتقد سننتهى من إنجازه - عام 2020 شىء أو أبعد من ذلك".

وأوضح زوكربيرج إنه كان متحمسًا لطرح التشفير الشامل - والذى يعد حاليًا ميزة موجودة بواتس آب فقط، عبر الخدمة الجديدة الموحدة.

وقال زكربيرج: "الناس يحبون هذا حقا فى واتس آب، أعتقد أنه الاتجاه الذى يجب أن نسير فيه مع المزيد من الأشياء فى المستقبل، كما أعتقد أن هناك فرصة لاستخدام العمل الذى قمنا به مع واتس آب هناك بدلا من القيام بذلك فى طرق مختلفة فى تجارب الرسائل المختلفة".

جدير بالذكر تم الإعلان لأول مرة عن خطط فيس بوك لاستيعاب الخدمات الثلاث من قبل صحيفة نيويورك تايمز هذا الشهر