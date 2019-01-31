Asus بدأت بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Zenfone 5Z على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Asus الآن بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus Zenfone 5Z على الصعيد العالمي. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد قامت الشركة التايوانية بإصدار هذا التحديث على مراحل، وهذا ما يعني بأن هذا التحديث لن يصل إلى كافة ملاك الهاتف Asus Zenfone 5Z اليوم. ومع ذلك، فمن المفترض أن يصل لكافة ملاك هذا الهاتف في جميع أنحاء العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

في حالة إذا لم تحصل على هذا التحديث عبر الهواء حتى الآن، ولا ترغب في الإنتظار، فبإمكانك تحميل ملف التحديث عبر الموقع الرسمي لشركة Asus وتثبيته يدويًا على الهاتف Asus Zenfone 5Z الخاص بك. وجدير بالذكر أن شركة Asus كانت قد وعدتنا بإصدار تحديث Android 9 Pie النهائي للهاتف Asus Zenfone 5Z في شهر يناير من العام 2019، لذلك يبدو أن شركة Asus نجحت في الوفاء بوعدها وقامت بإصدار التحديث قبل توديع شهر يناير بيوم واحد.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية، فضلا عن جلب المزيد من الإعدادات إلى خاصية عدم الإزعاج، والإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر. عموما، في حالة إذا لم يظهر الإشعار الخاص بهذا التحديث على هواتفكم الذكية، فبإمكانكم البحث عن التحديث يدويًا من خلال الذهاب إلى خيار البحث عن تحديثات النظام داخل تطبيق الإعدادات على هواتفكم.