تكنولوجيا: الفيس بوك تحقق إيرادات 16.9 مليار دولار بزيادة سنوية 30%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تتوقف شركة الفيس بوك عن إنتهاك خصوصية المستخدمين في الفترة الأخيرة، إلا أن هذه الإنتهاكات لم تمنع الشركة من تحقيق زيادة سنوية في الإيرادات تصل إلى 30%.

مرت شركة الفيس بوك بالكثير من المشاكل خلال 2018 نتيجة للإنتهاكات المتتالية لخصوصية المستخدمين، وتستمر هذه الفضائح والإنتهاكات أيضاً في 2019، إلا أن هذه المشاكل لم تؤثر على إيرادات الشركة بشكل كبير، فقد أعلنت عن تقريرها المالي للربع الرابع من 2018 والذي كشف عن نمو في الإيرادات السنوية بنسبة 30%.

بالتأكيد أثرت هذه الإنتهاكات على الزيادة السنوية لعدد المستخدمين الذي شهد تباطؤ نسبي، إلا أن هذا التباطؤ لم يؤثر بشكل كبير أيضاً حيث وصل عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى 2.32 مليار مستخدم، أي بإرتفاع بنسبة 9% عن العام الماضي.

وفي مقارنة مع إيرادات الفيس بوك السنوية خلال العام الماضي، كانت الشركة قد حققت زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 47%، بينما كان الإرتفاع في عدد المستخدمين بنسبة 14%، إلا أن Mark Zuckerberg أكد على أن الشركة مازالت تحقق النمو، كما أشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير سياسة الإدارة خلال الفترة القادمة.

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