مطور يحذر من إمكانية إستخدام إختصارات Siri Shortcuts للإستيلاء على بيانات المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - مع نظام iOS 12، قامت شركة آبل بإطلاق خاصية Siri Shorcuts والتي هي في الأساس تتيح للمستخدمين إستخدام أمر صوتي واحد لتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة دفعة واحدة. وبالتالي، بدلا من أن تقوم بتنفيذ كل مهمة على حدة بإستخدام عدة أوامر صوتية مختلفة، فبإمكانك تجميع كل تلك المهام في أمر صوتي واحد. وأفضل جزء هو أنه يمكن لأي شخص إنشاء إختصارات ” Siri Shorcuts ” ومشاركتها مع الآخرين.

ومع ذلك، يبدو أن خاصية Siri Shortcuts لا تخلو بدورها من المشاكل. وفي منشور على شبكة تويتر، كشف المطور Simeon Saëns كيف تم إخباره من قبل Avimanyu Roy عن كيف أن Siri Shortcuts لديها القدرة على سرقة المعلومات الشخصية من المستخدمين. وقد أشار إلى الكيفية التي يمكن بها جعل Siri Shortcut يتنكر في صفة منظف للذاكرة من أجل تجميع الأسماء، وضغط البيانات، وإرسالها إلى المهاجم عبر iMessage.

نفترض أن هذا الإكتشاف لا ينبغي أن يكون مفاجئًا. ونظرًا إلى أن شركة آبل لا تشرف على مهمة مراقبة إختصارات Siri Shortcuts التي يمكن نشرها بعد ذلك على شبكة الإنترنت، على عكس تطبيقات iOS، فهناك إحتمال أن يتم إستغلالها لأغراض شريرة. ويضيف المطور Simeon Saëns أنه تواصل منذ ذلك الحين مع شركة آبل وكشف لها عن النتائج التي توصل إليها، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف تخطط شركة آبل للتعامل مع هذه القضية.

في غضون ذلك، إذا كنت تحب البحث عن إختصارات Siri Shortcuts على شبكة الإنترنت وتثبيتها على جهازك، فمن الأفضل توخي الحذر وإلقاء نظرة على التعليقات ورؤية ما قاله الآخرون عن تلك الإختصارات.

I’ve just been made aware (by @AvimanyuRoy3) that it is trivially easy to steal highly sensitive & personal information from an iPhone via Shortcuts



Just browsing through the malicious Shortcut is mind blowing



You'll be unsettled what your phone has on you /1