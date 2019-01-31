شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إل جى تخسر 72.5 مليون دولار بالربع الرابع من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة إل جى عن نتائجها المالية لعام 2018 بأكمله، إذ حققت إيرادات قياسية بقيمة 61.3 تريليون وون كورى، أى ما يعادل 54.4 مليار دولار أمريكى بسعر الصرف الحالى،كما أعلنت الشركة عن ربح سنوى قدره 2.70 تريليون وون كورى، وهو ما يعادل 2.4 مليار دولار ، وهو ما يزيد بنسبة 10٪ عن العام السابق.

وبلغت عائدات الربع الرابع 2018 من 15.77 تريليون وون (13.99 مليار دولار) أى أعلى من الربع الثالث ولكن أقل بنسبة 7٪ عن الربع الأخير من عام 2017، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الهواتف، ونتيجة لذلك انخفض الدخل التشغيلى للربع الرابع إلى 75.7 مليار وون كورى (67.1 مليون دولار أمريكى)، بينما وصلت خسائر الشركة إلى 80.7 مليار وون كورى (72.5 مليون دولار) فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

كما بلغت إيرادات الأجهزة المنزلية نحو 19.36 تريليون وون كورى (17.17 مليار دولار أمريكي) ، أى بزيادة تقارب 5٪ عن العام السابق، محققة بذلك أرباح بقيمة 1.52 تريليون وون (1.35 مليار دولار أمريكى).

وارتفعت إيرادات الربع الرابع من 4.33 تريليون (3.84 مليار دولار أمريكي) أكثر من 3 فى المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى مع استمرار المبيعات فى آسيا وأوروبا على الرغم من تحديات أسعار الصرف فى أمريكا الوسطى والجنوبية وعدم اليقين السياسى فى الشرق الأوسط.