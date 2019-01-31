شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار أبل.. انخفاض أرباح سامسونج بالربع الرابع من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج عن أرباحها للربع الراع من عام 2018، إذ بلغت إيرادات الشركة الكورية الجنوبية 59.27 تريليون وون كورى (53.4 مليار دولار أمريكي) بانخفاض 10٪ عن نفس الفترة من العام الماضى، كما انخفضت الأرباح التشغيلية الفصلية التى تبلغ قيمتها 10.8 تريليون وون كورى (9.7 مليار دولار أمريكى) ربع سنويًا بنسبة 29٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وقالت سامسونج إن أعمالها فى مجال الذاكرة (NAND and DRAM) عانت بعض الشىء بسبب حالات عدم اليقين الاقتصادى والتعديلات فى مستويات المخزون من قبل العملاء الذين يشملون شركات مراكز البيانات وصانعى الهواتف الذكية.

وتأثر هذا القطاع أيضا بتراجع مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، والذى كان له تأثير قوى على أرباح شركة أبل أيضا فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضى.

وعانى قطاع الهواتف الذكية أيضا بشركة سامسونج من انخفاض الأرباح على أساس ربع سنوى بسبب تباطؤ السوق، ولا تعتقد سامسونج أن ذلك سيتغير فى أى وقت قريب، إذ تقول الشركة أن الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من المتوقع أن ينخفض ​​أكثر فى الربع الأول من عام 2019 بسبب التباطؤ الموسمى.

وتعتقد سامسونج أن المشاكل التى أدت إلى انخفاض حاد فى الربع الرابع من عام 2018 ستستمر، وحذرت من تدنى الأرباح لعام 2019 بسبب ضعف الطلب على الذاكرة، ومع ذلك فإن أدائها الضعيف للربع الرابع من عام 2018 لم يؤثر على أرقامها للسنة المالية بأكملها، فقد سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 243.77 تريليون وون (220 مليار دولار) و 58.89 تريليون وون (53 مليار دولار أمريكي) فى الأرباح التشغيلية لعام 2018 بأكمله.