تكنولوجيا: تقرير مايكرسوفت المالي يؤكد نمو في إيرادات قسم Surface

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البرمجيات مايكروسوفت عن تقريرها المالي للربع الثاني من 2019، حيث تؤكد على نمو في إيرادات الشركة من قسم Surface، كما حققت الشركة إيرادات خلال هذا الربع تصل إلى 32.5 مليار دولار.

حققت شركة مايكروسوفت إيرادات في الربع الثاني من عام 2019 بقيمة 32.5 مليار دولار، مع صافي ربح بقيمة 8.4 مليار دولار، كما أكدت الشركة على أن نمو إيرادات الشركة في قسم Surface وأيضاً في قسم منصات الألعاب، بينما تراجعت إيرادات الشركة في قسم Windows.

أيضاً أشارت مايكروسوفت أن إيرادات Surface حققت نمو بنسبة 1% فقط مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بينما إرتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 39%، أو بقيمة 1.86 مليار دولار، ويرجع هذا النمو في الإيرادات إلى إطلاق مايكروسوفت جهاز Surface Pro 6 وSurface Laptop 2 خلال هذا الربع، هذا إلى جانب أجهزة Surface Studio 2 وسماعات Surface أيضاً.

من ناحية أخرى ساهمت مبيعات Surface Book 2 و Surface Go أيضاً في دفع نمو إيرادات قسم Surface بنسبة 1.1 مليار دولار خلال الربع المالي السابق لشركة مايكروسوفت، لذا تستمر أجهزة Surface في جذب قطاع أكبر من المستخدمين، حيث تساهم الآن بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي الخدمات والإصدارات المقدمة من مايكروسوفت.

كما تستمر مايكروسوفت في تحقيق إيرادات أيضاً في قسم منصات الألعاب خلال الربع الثاني من 2019، حيث حققت إرتفاع في الإيرادات بنسبة 8% في قسم الألعاب، هذا في الوقت الذي شهدت فيه أجهزة Xbox تراجع في الإيرادات بنسبة 19%، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإنخفاض في الإيرادات مقارنة بنفس الربع من العام الماضي يعود إلى إطلاق Xbox One X في نفس الربع من العام الماضي.

أيضاً مع تراجع إيرادات Xbox إلا أن خدمات مايكروسوفت شهدت تطور في الإيرادات ومنها خدمة Xbox Live التي تضم الآن 64 مليون مستخدم نشط بالفعل، أي بإرتفاع بنسبة 8% عن العام الماضي، من حانب أخر مازالت خدمة البث xCloud game في مرحلة تجريبية هذا العام، إلا أن هذه الخدمة ستواجه منافسة بين خدمات أخرى مثل خدمات سوني، وجوجل، إلى جانب خدمات Nvidia وامازون.

وقد حققت Azure إرتفاع في نسبة الإيرادات تصل إلى 76 %، بينما ارتفعت إيرادات الشركة من الخدمات السحابية إلى 28%، ولقد بدأت مايكروسوفت في الفترة الأخيرة في مواجهة جوجل في نظام كروم، حيث تخصص مايكروسوفت أجهزة تطلق للمؤسسات التعليمية بشكل خاص.

يذكر أن نمو إيرادات شركة مايكروسوفت يعتمد على نمو الخدمات السحابية شكل كبير خلال الفترة القادمة، بشكل خاص مع نمو إيرادات Azure السنوية بنسبة 76%، إلى جانب نمو الخدمات السحابية السنوي بنسبة 11%، كما ارتفع عدد مستخدمي Office 365 إلى 33.3 مليون مستخدم، مقارنة ب29.2 مليون مستخدم خلال العام الماضي.

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