الهاتف Nokia 9 PureView سيأتي مع شاحن سريع بقوة 18W

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة HMD Global Oy في شهر فبراير المقبل بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Nokia 9 PureView، وبالضبط في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Nokia 9 PureView يحصل على مصادقة جديدة تشتد الحاجة إليها من هيئة 3C الصينية. وعلى الرغم من أن شهادة المصادقة هذه لا تكشف لنا عن الكثير من التفاصيل حول الهاتف نفسه إلا أنها تؤكد لنا بأن هذا الهاتف سيأتي مع شاحن في العلبة يقبل إمكانية شحن Nokia 9 PureView بسرعة 18W.

وعلى ذكر الهاتف Nokia 9 PureView، فقد كشفت لنا التسريبات والشائعات السابقة أنه سيصل مع خمس كاميرات في الخلف لتكون بذلك هذه الكاميرا الخماسية هي الميزة الأبرز في هذا الهاتف. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الخماسية، فالهاتف Nokia 9 PureView سيضم كذلك شاشة OLLED بحجم 5.99 إنش وبدقة +Quad HD، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4150mAh تدعم الشحن اللاسلكي، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن التقارير السابقة لمحت كذلك إلى أنه ستكون هناك نسختين من الهاتف Nokia 9 PureView، واحدة تضم المعالج Snapdragon 845 وتدعم شبكات 4G LTE كحد أقصى، ونسخة أخرى تضم المعالج Snapdragon 855 وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

المصدر.