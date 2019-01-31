الكشف عن معلومات جديدة حول الأشياء التي سيأتي بها نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد حصلنا اليوم على بعض التفاصيل الإضافية حول الإصدار التالي من نظام الأندرويد بفضل بعض عمليات التدقيق التي قام بها موقع 9to5Google. أول شيء هو أن نظام Android Q سيحمل الإصدار Android 10، وهذا لا يبدو مفاجئًا بالنظر إلى أن النسخة الحالية من نظام الأندرويد تحمل الإصدار Android 9، في حين تحمل النسخة التي من قبلها الإصدار Android 8، وهكذا.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح أن نظام Android Q سيجلب معه الدعم الأصلي لتقنيات التعرف على الوجه، ومن المحتمل أن يستوعب المزيد من المستشعرات مثل كاميرا الأشعة تحت الحمراء وجهاز إسقاط النقاط الضوئية غير المرئية، وغيرها من المستشعرات الضرورية الأخرى والتي تستخدمها تقنيات التعرف على الوجه المتقدمة. وستكون قائمة إعداد خاصية التعرف على الوجه مشابهة لتلك المصممة لمستشعر بصمات الأصابع وستكون منفصلة عن قائمة موثوقية الوجه الحالية.

ستكون هناك أيضًا ميزة جديدة يطلق عليها إسم Sensor Privacy، وهي الميزة التي ستسمح لك بتعطيل جميع المستشعرات. الغرض من هذه الميزة غير واضح بعض الشيء الآن. وأخيرًا، سيحصل نظام Android Q على دعم WiFi WPA3 و 5G.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة جوجل بالكشف عن الإصدار الجديد من نظام الأندرويد في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 المقرر عقده في أوائل شهر مايو المقبل.

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