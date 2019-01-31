الهاتف Pocophone F1 يحصل على نفس نتيجة iPhone 8 في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يخشى الهاتف Pocophone F1 من تحدي الهواتف الذكية الرائدة وأحدث معركة كانت حول جودة الكاميرا. وإستنادًا إلى نقاط DxOMark، فيبدو أن كاميرا الهاتف Pocophone F1 جيدة بقدر كاميرا الهاتف iPhone 8، على الرغم من حقيقة أن هاتف آبل يكلف ضعف ما يكلفه الهاتف Pocophone F1.

توفر كاميرا الهاتف Pocophone F1 ألونًا رائعة ودقة في الرؤية بالإضافة إلى الضبط التلقائي الدقيق والسريع للصورة. وفي الجانب المتعلق بإلتقاط الصور، فقد حصل الهاتف Pocophone F1 على المعدل 91، وكان من الممكن أن يكون هذا المعدل أعلى لو كانت الكاميرا الثانية أفضل لأن أداء طمس الخلفية في الصور كان ضعيفًا كما أن هذه الكاميرا الثانية لا تقدم أي مساعدة في الظلام أو أثناء التكبير. وتحتاج الكاميرا الرئيسية إلى مساعدة في الظلام، على الرغم من الفلاش الممتاز.

وفيما يخص الجانب المتعلق بالفيديو، فقد حصلت كاميرا الهاتف Pocophone F1 على الثناء بفضل الضبط التلقائي السريع والدقيق والألوان الرائعة، والثبات. ومع ذلك، فإن أداء الكاميرا في البيئات المنخفضة الإضاءة والنطاق الديناميكي لم يكنا متطابقين مع الهواتف الرائدة.

وللآسف، لم يقم فريق DxOMark بإختبار الكاميرا الأمامية للهاتف Pocophone F1 التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل، على الأقل حتى الآن. وعلى سبيل المقارنة، فقد حصل الهاتفين Xiaomi Mi Note 3 و Google Pixel الأول على 90 نقطة، في حين حصل الهاتفين Galaxy Note 8 و iPhone 8 Plus على 84 نقطة.

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