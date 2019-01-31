ثغرة أمنية في "آبل" سمحت باختراق خصوصية المستخدمين

الخليج 365/ بغدادادعى أحد خبراء الأمن السيبراني أن عملاء آبل ربما تعرضوا لخرق أمني جديد.

ويعتقد الخبير أن ثغرة "iCloud" التي تم حلها الآن، سمحت للغرباء بقراءة الملاحظات المخزنة على جهاز آيفون الخاص بشخص آخر.

والأسوأ من ذلك، أن هذا الخلل أخفي من قبل المسؤولين في آبل بكاليفورنيا، والذين قاموا بإصلاح المشكلة قبل أن تصبح معروفة للجميع.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من كشف القائمين على تطبيق "فيس تايم" (FaceTime) عن خلل سمح لبرامج التنصت على الفيديو بالتجسس على المستخدمين.



وحدد الخبير حدوث الخلل الجديد في أواخر العام الماضي، بحسب تقرير لـ "The Hacker News"، حيث قال الباحث التركي، مليح سيفيم، إنه من الواضح أن الثغرة سمحت بمشاهدة بيانات جزئية، خاصة الملاحظات، من حسابات "iCloud" العشوائية، وذلك عن طريق استهداف مستخدمي "iCloud" من خلال معرفة أرقام هواتفهم المرتبطة بتلك الحسابات.