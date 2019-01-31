لعبة Fortnite تحصل على دعم أيادي التحكم اللاسلكية على الأجهزة المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Epic Games بإصدار تحديث جديد للعبة Fortnite على الأجهزة المحمولة علمًا أن هذا التحديث يقوم بترقية اللعبة إلى الإصدار 7.30 ويجلب معه الدعم لأيادي التحكم اللاسلكية التي تعتمد على البلوتوث.

يمكن لمستخدمي iOS والأندرويد الآن إستخدام أيادي التحكم اللاسلكية من العلامة التجارية الشهيرة للإستمتاع بلعبة Fortnite على أجهزتهم المحمولة. على منصة الأندرويد، يمكنك عمليًا إستخدام أي يد تحكم لاسلكية، بما في ذلك SteelSeries Stratus XL و Gamevice و Xbox One X controller و Razer Raiju و Moto GamePad. وعلى منصة iOS، ستحتاج إلى إستخدام أيادي التحكم اللاسلكية التي حصلت على شهادة ” Made For iPhone ” مثل SteelSeries Nimbus و Gamevice.

وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Epic Games في التحديث الجديد بدعم وضع 60 إطار في الثانية على منصة الأندرويد. ومع ذلك، فهذا الوضع متوفر فقط على ثلاثة أجهزة في الوقت الراهن، وهي Galaxy Note 9 و Honor View 20 و Huawei Mate 20X. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد تعاونت شركة Epic Games من قبل مع كل من سامسونج و Huawei، وبالتالي فهذا التفرد المؤقت ليس مفاجئًا، ولكن من المفترض أن يتم إطلاق هذه الميزة للأجهزة الأخرى في المستقبل.

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