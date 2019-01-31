جوجل تجلب تصميم جديد لتطبيق Gmail على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - خضع تصميم تطبيق Gmail للعديد من التحسينات على مر السنين، فقد إعتمد على لغات تصميم مختلفة والتي إستخدمتها شركة جوجل في الماضي. ويبدو أن شركة جوجل قررت الآن جلب تصميم جديد لتطبيق Gmail على منصتي الأندرويد و iOS يستند على لغة التصميم الحديثة Material Design.

ووفقًا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” اليوم، سنبدأ العام بمظهر جديد لتطبيق Gmail على الأجهزة المحمولة أيضًا. كجزء من التصميم الجديد، يمكنك عرض المرفقات بسرعة – مثل الصور – بدون فتح أو التمرير داخل المحادثة. من السهل أيضًا التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل، حتى تتمكن من الوصول إلى جميع الرسائل الإلكترونية دون عناء. وكما هو الحال تمامًا على الويب، فسوف تحصل على تحذيرات حمراء كبيرة لتنبيهك عندما يظهر شيء ما يشكل خطرًا عليك “.

أجرت شركة جوجل التغييرات ببطء على تطبيقاتها وخدماتها المختلفة لمنحها مظهرًا جديدًا يتماشى مع Material Design. لم يمض وقت طويل على تحديث التطبيقات التي تعد جزءًا من حزمة Google G Suite لتحصل على مظهر جديد. هذا المظهر الجديد سيجعل التطبيق يبدو ” أكثر إشراقًا ” بفضل الإعتماد الكبير على اللون الأبيض.

يجب أن نقول بأن المظهر الجديد لتطبيق Gmail يبدو أنظف، على الرغم من أنه لا يجسد أفضل ما يمكن أن تحصل عليه لأن شركة جوجل إعترفت سابقًا بأن المظهر الداكن يساعد في إطالة عمر البطارية، لذلك نعتقد أن هذه الواجهة البيضاء لن تقدم أي خدمة لعمر البطارية.

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