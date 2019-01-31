هيئة الإتصالات البرازيلية تكشف لنا عن سعة البطاريات في طرازات Galaxy S10 الثلاثة

فاطمة أيت طالب - دبي - شهر فبراير على الأبواب، وما زلنا نحاول تجميع كل الشائعات حول طرازات Galaxy S10 الثلاثة القادمة. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة تفيد بأن وكالة الإتصالات الوطنية في البرازيل والمعروفة إختصارًا بإسم Anatel قامت بالمصادقة على ثلاثة أجهزة جديدة تحمل أسماء رمزية مختلفة وتمتاز بأحجام مختلفة.

هذه الأجهزة الثلاثة المعنية تحمل الأسماء الرمزية EB-BG970ABU و EB-BG973ABU و EB-BG975ABU. الجزء الأكثر أهمية في هذه الأسماء الرمزية هي الأحرف الأربعة الوسطى، والتي تدل على طرازات Galaxy S10 الثلاثة. ووفقا للمعلومات المدرجة في شهادة المصادقة، فهذه الأجهزة الثلاثة ستأتي مع بطاريات بسعات مختلفة تشمل 3000mAh و 3300mAh و 4000mAh، على التوالي.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد إقترحت قدوم Galaxy S10E مع بطارية بسعة 3100mAh، والهاتف Galaxy S10 مع بطارية بسعة 3500mAh، في حين إقترحت قدوم +Galaxy S10 مع بطارية بسعة 4000mAh. وبالتالي، هذا يعني أن المعلومات المدرجة في موقع الهيئة البرازيلية لا تتماشى نسبيًا مع المعلومات التي تم تداولها في الفترة الماضية، إلا في حالة +Galaxy S10.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة في اليوم 20 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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