شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يعلن عن أرباح 6.9 مليار دولار بارتفاع نسبته 61% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك أمس الأربعاء عن ارتفاع كبير فى العائدات ونمو كبير فى المستخدمين خلال الربع الرابع، على الرغم من أنه واجه عامًا صعبًا ملىء بفضائح الخصوصية وتراجع الثقة بين المستخدمين.

وقال الموقع أن الأرباح ارتفعت بنسبة 61 فى المئة لتصل إلى 6.9 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات 16.9 مليار دولار، إذ تفوقت على توقعات وول ستريت البالغة 16.3 مليار دولار.

وسجلت الشبكة الاجتماعية أرباحا بلغت 2.38 دولار للسهم الواحد، بزيادة 65 فى المئة عن نفس الربع من العام الماضى، مقابل أرباح المحللين التى تبلغ 2.19 دولار للسهم الواحد.

ودفعت هذه النتائج أسهم فيس بوك إلى الارتفاع بنسبة 11 فى المئة إلى 168.21 دولار فى تعاملات ما بعد ساعات التداول.

فى مكالمة مع المستثمرين، اعترف الرئيس التنفيذى للشركة بأن فيس بوك مستمر فى مواجهة "الفرص والتحديات المهمة"، وأنه لا يزال أمامه الكثير من العمل، وتحدث أيضا عن استثمارات "فيس بوك" فى مجال الأمن، ومحاولات الحد من مقاطع الفيديو الفيروسية، جنبا إلى جنب مع التخلص من الحسابات المزيفة على المنصة.