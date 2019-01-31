دعوى قضائية جديدة ضد شركة آبل بسبب الخلل في محادثات FaceTime الجماعية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كان هناك تقرير حول خلل في محادثات FaceTime الجماعية تسمح للمستخدمين بالإستماع إلى الآخرين دون علمهم. ومنذ ذلك الحين، قامت شركة آبل بتعطيل هذه الميزة مؤقتًا، ولكن للآسف هذا لا يكفي لأنه وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب هذا الخلل.

تم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل المحامي Larry Williams II والذي يقول في الدعوى القضائية أن iPhone الخاص به قد سمح لشخص مجهول بالإستماع إلى شهادة محلف أثناء الإدلاء بشهادته. ويسعى Larry Williams II الآن للحصول على تعويضات جزائية غير محددة مع إدعاءات ” بالإهمال، والمسؤولية عن المنتجات، والتحريف، وخرق شروط الضمان “.

لم ترد شركة آبل على هذه الدعوى القضائية حتى الآن، ونشك في أن يكون هذا هو الشخص الوحيد. مما زاد الطين بلة هو حقيقة أنه تم إعلام شركة آبل بهذا الخلل منذ أكثر من أسبوع. وقيل أن أحد المراهقين إكتشف هذا الخلل عندما كان يحاول إعداد محادثة جماعية على FaceTime أثناء لعب Fortnite.

بعد ذلك، حاول المراهق وأمه التواصل مع آبل عدة مرات، ولكنهم شعروا في النهاية أن شركة آبل لم تأخذ أقوالهم على محمل الجد. ولم تتعامل شركة آبل بحزم مع هذا الخلل إلا بعد أن إنتشرت الأخبار على وسائل الإعلام الإجتماعية. وليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد صدور الإصلاح الخاص بهذا الخلل، ولكن في هذه الأثناء يمكنك المضي قدمًا وتعطيل ميزة FaceTime إلى أن يتم إصلاح كافة الأخطاء في هذه الميزة.