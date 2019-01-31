شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أستراليون يصممون بذلة غطس للحماية من هجمات سمك القرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم مجموعة من العلماء الاستراليين بذلة جديدة مخصصة للغوص، لديها القدرة على حماية الغواصين بعض الشئ من اى هجوم قد يتعرضون له من أسماك القرش.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن مثل هذا الاختراع بمثابة ثورة حقيقية، إذ ستمكن الباحثين والعلماء من دراسة حياة تلك السمكة الشرسة والتى تعد أخطر أنواع السمك، مع الحفاظ على سلامتهم.

ويعمل الباحثون فى جامعة فليندرس بمدينة أديلايد الأسترالية، بجهد كبير لتطوير بذلة الغوص المضادة لخطر أسماك القرش، والمصنوعة من الألياف الاصطناعية، مشابهة للواقى المقاوم للرصاص، وقد حصل التصميم على منحة حكومية بلغت 90 ألف دولار.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن البذلة ستقلل من حدة الإصابات وتهتك وتمزق الجلد والالياف والعضلات، ولكنها لن تستطيع حماية الغواص من فك سمكة القرش المفترس تماما.

وقال أحد العلماء: إن الإصابات التى تؤدى إلى الموت دائما تكون عن طريق فقدان كميات كبيرة من الدماء، ونحن نعمل دوما على استخدام أحدث التقنيات فى التعامل مع القرش".