عائدات مايكروسوفت تقفز إلى 32.5 مليار دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت منذ قليل عن أرباحها للربع الثاني من العام المالي 2019 محققة أرباحًا صافية بلغت 8.4 مليار دولار على إيرادات بلغت 32.5 مليار دولار، وشكل ذلك زيادة بنسبة 12 في المئة بالمقارنة مع إيرادات الربع الثاني من عام 2018، والتي بلغت 28.9 مليار دولار وصافي الدخل البالغ 7.5 مليار دولار، مما جعل النتائج متوافقة مع توقعات محللي وول ستريت.

وقال ساتيا نادلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في بيان: “تعكس نتائجنا السحابية التجارية شراكتنا العميقة والمتنامية مع الشركات الرائدة في كل صناعة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والخدمات المالية والرعاية الصحية. نحن نقدم قيمة متميزة عبر السحاب ونعمل كل يوم على كسب ثقة العملاء”.

وشهدت جميع مجموعات التشغيل الثلاث التابعة للشركة نموًا سنويًا، ويمكن إرجاع النجاح الفصلي الثابت إلى خطة ساتيا نادلا لتحويل مايكروسوفت إلى شركة سحابة، إذ اجتاز معدل التشغيل السنوي لسحابة مايكروسوفت في عام 2017 ما قيمته 20 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الإنتاجية والعمليات التجارية بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 10.1 مليار دولار، فيما نمت عائدات عائلة أوفيس التجارية والخدمات السحابية بنسبة 11 في المئة، مدفوعة بنمو إيرادات Office 365 التجارية بنسبة 34 في المئة.

وازدادت عائدات منتجات أوفيس للمستهلكين والخدمات السحابية بنسبة 1 في المئة فقط، مع نمو عدد مشتركي Office 365 إلى 33.3 مليون مشترك.

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وقفزت عائدات لينكدإن LinkedIn بنسبة 29 في المئة، مع مستويات قياسية من المشاركة أبرزها نمو جلسات لينكدإن بنسبة 30 في المئة.

وبلغت عائدات السحابة الذكية 9.4 مليار دولار أمريكي وزادت بنسبة 20 في المئة، ونمت إيرادات منتجات الخوادم والخدمات السحابية بنسبة 24 في المئة، مدفوعة بنمو إيرادات آزور Azure بنسبة 76 في المئة.

وارتفعت إيرادات خدمات المؤسسات بنسبة 6 في المئة، وبلغت عائدات الحوسبة الشخصية 13 مليار دولار بزيادة بنسبة 7 في المئة، بينما انخفضت عائدات ويندوز OEM بنسبة 5 في المئة، في حين ارتفعت أرباح ويندوز التجارية والخدمات السحابية بنسبة 13 في المئة.

وقفزت أرباح إعلانات البحث بنسبة 14 في المئة، وارتفعت إيرادات سيرفيس Surface بنسبة 39 في المئة، وازدادت عائدات الألعاب بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدفوعة إلى حد كبير بإكس بوكس Xbox ونمو الخدمات.