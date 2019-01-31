هواوي تجدد نفيها انتهاك أي مخالفات بعد لائحة الاتهامات الأمريكية

جددت شركة هواوي نفيها للاتهامات التي وجهتها السلطات الأمريكية، بما في ذلك انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران وسرقة أسرار تجارية من شريك تجاري أمريكي.

وكانت عدد من وسائل الإعلام الدولية قد نشرت قبل يومين أن السلطات الأمريكية كشفت عن لائحة من الادعاءات ضد شركة هواوي الصينية، متهمةً إياها بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، وسرقة أسرار تجارية من شريك تجاري أمريكي.

وترى هواوي، التي تعد أكبر منتج لمعدات الاتصالات في العالم، أن هذه الادعاءات تضعها في إطار صورة سلبية تتمثل بانتهاك الشركة المستمر للقوانين الأمريكية والتعاملات التجارية العالمية.

وقالت الشركة الصينية في بيان: “تبدي شركة هواوي خيبة أملها لمعرفتها بلائحة الاتهامات التي وجهت لها من قبل السلطات الأمريكية، سيما وأن هواوي حاولت جاهدة بعد اعتقال المديرة المالية السيدة مينغ للحصول على فرصة جدية لمناقشة تحقيقات القطاع الشرقي في نيويورك مع وزارة العدل الأمريكية، ولكن الطلب قوبل بالرفض بدون أي تفسير”.

وأضافت هواوي: “توضح هواوي بأن الادعاءات المتعلقة باتهامات سرقة الأسرار التجارية في القطاع الشرقي في واشنطن كانت في الأساس موضوع دعوى قضائية تم تسويتها بين الطرفين على أساس أن هيئة محلفين سياتل لم تتوصل لإثبات أي أضرار أو سلوك مؤذ متعمد مرتبط بادعاءات سرقة الأسرار التجارية موضع الدعوى”.

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وتجدد هواوي نفيها القيام بنفسها أو عبر أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بارتكاب أي من انتهاكات القانون الأمريكي الواردة في الاتهامات الموجهة إليها، وأن الشركة لادراية لها بأي ممارسات غير قانونية قامت بها المديرة المالية السيدة مينغ، وتعتقد أن محاكم الولايات المتحدة الأمريكية ستتوصل للنتيجة ذاتها.