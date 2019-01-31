فيسبوك تخطط لإطلاق منتجات جديدة مع بلوغ مستخدمي قصص…

أعلنت شركة إنستاجرام، في إطار إعلان شركتها الأم، فيسبوك عن نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2018، عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بعدد مستخدميها النشطين يوميًا، والتي تؤكد أن ميزة القصص التي قلدتها من سناب شات لا تزال تواصل نجاحها.

وقالت الشركة، المالكة لخدمة مشاركة الصور والفيديو، إن أكثر من 500 مليون مستخدم من مستخدميها يشاهدون “القصص” يوميًا، وذلك مقارنةً بـ 400 مليون كانت قد أعلنت عن في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وكانت إنستاجرام قد أطلقت ميزة “القصص” مطلع شهر آب/أغسطس 2016، لتعلن عن 100 مليون مستخدم نشط يوميًا للميزة في شهر تشرين الأول/أغسطس من العام نفسه، ثم ارتفع العدد إلى 200 مليون في شهر نيسان/أبريل 2017، ثم 300 مليون في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وفي إطار الإعلان عن النتائج المالية، وصف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، ميزة “القصص” بأنها أحدث مزايا فيسبوك الثورية، ولكن بعد التركيز على الأمن خلال العام الماضي، تخطط الشركة لتقديم مزيد من المنتجات التي تضفي “تحسينات كبيرة” في حياة الناس.

وتطرق زوكربيرج إلى العديد من المجالات التي تفكر فيسبوك في إطلاق منتجات جديدة لها خلال 2019، ويشمل ذلك إضافة التشفير والاختفاء التلقائي إلى المزيد من الميزات للأمان والخصوصية، وستجعل مزايا المراسلة تطبيقي مسنجر وواتساب في “مركز تجاربك الاجتماعية”.

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وقال زوكربيرج إن إمكانية الدفع عن طريق واتساب سوف تُتاح في المزيد من الدول، كما ستحصل “القصص” على خيارات مشاركة خاصة جديدة، وسوف تحظى المجموعات بالمزيد من التحسينات.

ويتوقع زوكربيرج أن تصبح خدمة الفيديو “ووتش” Watch التيار الشائع خلال 2019 مع نقل الفيديو من صفحة “آخر الأخبار” إلى قسم “ووتش”، كما ستشهد تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تحسينات، وسيبدأ شحن نظارة الواقع الافتراضي “أوكولوس كوست” Oculus Quest خلال الربيع القادم.

وسُئل زوكربيرج عن خطة فيسبوك لتوحيد البنية التحتية للسماح بتشفير الرسائل عبر التطبيقات بين مسنجر وواتساب وإنستاجرام، فأوضح أن الخطة ليست من أجل الكسب المادي، بل من المفترض أنها تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. وعلى وجه التحديد، سيسمح توحيد البنية التحتية للمشترين والبائعين في متجر فيسبوك Marketplace في البلدان التي يهيمن فيها واتساب بالمراسلة عن طريقه بدلًا من مسنجر. وبالنسبة لمستخدمي أندرويد الذين يستخدمون مسنجر كتطبيق الرسائل النصية القصيرة SMS الرئيسي، فإن التوحيد سيسمح بإرسال هذه الرسائل مشفرةً أيضًا.

يُشار إلى أن فيسبوك قالت، في إطار الإعلان عن نتائجها المالية، إن عدد مستخدميها النشطين شهريًا ارتفع إلى 2.7 مليار، وذلك لمختلف خدماتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر وواتساب.