سامسونج تعلن عن نتائج مالية ضعيفة بسبب تباطؤ الطلب على رقائق…

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2018، وحذرت من ضعف الأرباح في عام 2019 حيث سجلت انخفاضًا في أرباحها التشغيلية للربع الأخير من العام الفائت بنسبة 29% متأثرة بتباطؤ الطلب على رقائق الذاكرة.

وقالت الشركة الكورية الرائدة في السوق العالمية في مجال رقائق الحواسيب والهواتف الذكية إنها تتوقع أن “تنخفض الأرباح السنوية الإجمالية” هذا العام، على الرغم من أن مبيعات منتجات الذاكرة ستبدأ في الانتعاش في النصف الثاني.

ويقول محللون إن حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاقتصاد الصيني المتباطئ يبشران بصدمة لصانعي الإلكترونيات العالميين في عام 2019، مما يضغط على الطلب على رقائق الذاكرة والهواتف الذكية وشاشات العرض.

لكن بعض المستثمرين يأملون في أن تتمكن شركة سامسونج من تحقيق انتعاش في النصف الثاني من العام، مدفوعًا بمبيعات الرقائق إلى مراكز البيانات، وطرح تقنية الجيل الخامس اللاسلكية، وإطلاق أدوات جديدة بما في ذلك هاتفها الذكي المتطور القابل للطي الذي طال انتظاره.

وقالت سامسونج إن أرباحها التشغيلية بلغت 10.8 تريليون وون أو ما يُعادل 9.7 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من 2018، وذلك تمشيا مع تقديراتها في وقت سابق من هذا الشهر. وانخفض الدخل بنسبة 10% إلى 59.3 تريليون وون أو ما يُعادل 53.35 مليار دولار أمريكي.

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وهبط سهم سامسونج 0.2% بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية. هذا، بعد أن فقدت الأسهم 24% من قيمتها خلال العام الماضي وسط مخاوف المستثمرين من تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

يُشار إلى أن الرقائق الإلكترونية التي تنتجها سامسونج تشغل أجهزة معظم شركة صناعة الهواتف الذكية، بما في ذلك شركة آبل والشركة الرائدة في السوق الصيني، شركة هواوي. وتشكل رقائق الذاكرة والمعالجات نحو 72% من إجمالي الأرباح.

وقالت سامسونج إنه من المتوقع أن يظل الطلب على الذواكر ضعيفًا في الربع الأول من 2019 قبل أن يتحسن تدريجيًا اعتبارًا من الربع الثاني مدعومًا بالمبيعات لشركات الحوسبة السحابية. إذ تعد مراكز البيانات واحدة من أفضل أماكن سوق رقائق الذاكرة بسبب الحاجة المتزايدة لخدمات الحوسبة السحابية للصناعات الإلكترونية وتحليلات البيانات.

وذكرت الشركة أن الأرباح التشغيلية للربع الأخير من 2018 انخفضت بنسبة 29% إلى 7.8 تريليون وون. وسجل قسم الهواتف المحمولة أرباحًا بقيمة 1.5 تريليون وون، بانخفاض بلغت نسبته 38% عن العام الماضي.

وقالت سامسونج إنه في حين ستبقى مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام ثابتة هذا العام، فإن متوسط الأسعار سيرتفع حيث تم بناء المزيد من الأجهزة بميزات باهظة الثمن مثل الكاميرات المتعددة.

هذا، وتعتزم سامسونج إطلاق هواتف قابلة للطي وأجهزة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G خلال العام الحالي، كما سيتم الكشف عن سلسلة هواتف “جالاكسي” Galaxy الجديدة في الشهر المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد لإطلاق الجهاز القابل للطي.

يُشار إلى أن العملاق الكوري لا يزال يكافح للدفاع عن أعلى مرتبة في سوق الهواتف الذكية العالمي ضد منافسيه الصينيين، بما في ذلك هواوي، التي قالت الأسبوع الماضي إنها قد تتفوق على سامسونج هذا العام.