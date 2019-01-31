يو درايف تطلق باقة جديدة من الخدمات المميزة

الشركة الرائدة في تأجير المركبات بالدقيقة أعلنت عن إطلاق خدمة ’إنترسيتي‘ الجديدة وإضافة مجموعة من السيارات الفاخرة إلى أسطولها المتنامي وإطلاق خدماتها في عجمان.

أعلنت يو درايف Udrive، الشركة الرائدة في تأجير السيارات بالدقيقة عبر تطبيق الهاتف المحمول، عن إطلاق ثلاث خدمات جديدة، في خطوة تمثل تقدماً لافتاً على صعيد توفير حلول مريحة وفعالة وقصيرة الأمد على أوسع نطاق.

وتشتمل قائمة الخدمات الجديدة: خدمة يو درايف إنترسيتي، وخدمة يودرايف بريميوم كارز للسيارات الفاخرة، إلى جانب توسيع خدمات الشركة إلى عجمان.

وتأتي هذه الخطوات تأكيداً على تعزيز شركة تأجير السيارات المبتكرة لمكانتها في القطاع منذ تأسيسها قبل عامين من الآن.

خدمة يو درايف إنترسيتي

تتيح خدمة يو درايف إنترسيتي للمستخدمين القيادة من وإلى أبوظبي والشارقة وعجمان، وسيتم احتساب رسم الخدمة البالغ 75 درهماً فقط إلى جانب رسوم الرحلات العادية، الأمر الذي يتيح للعملاء استئجار سيارة للذهاب من الشارقة أو عجمان إلى أبوظبي وبالعكس وإنهاء الرحلة في الوجهة النهائية.

وتوفر الخدمة الجديدة مستويات عالية من الراحة والمرونة للعملاء، كما تقدم لهم أيضاً الوسيلة الأقل تكلفة للسفر بين هذه الإمارات الثلاث، بعيداً عن مشقة السفر بالباص.

وفي حين لم تشتمل قائمة المناطق المغطاة بالخدمة الجديدة على دبي حتى الآن التزاماً بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، تؤكد يو درايف للعملاء أنها تتواصل بشكل مستمر مع سلطات الإمارة لإضافة هذا الخيار في أسرع وقت ممكن.

الرسوم الثابتة لخدمة إنترسيتي:

الشارقة/ عجمان إلى أبوظبي 75 درهم إماراتي

أبوظبي إلى الشارقة/ عجمان 75 درهم إماراتي

خدمة يو درايف بريميوم كارز

أضافت يو درايف مجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة الجديدة كلياً، مثل طرازات أيه- كلاس من علامة مرسيدس- بنز وسيارة فورد موستانج، إلى أسطولها.

ويمكن للعملاء خوض تجربة ممتعة مع هذه السيارات الفاخرة الشهيرة مقابل 70 فلس فقط لكل دقيقة أو 279 درهم إماراتي يومياً، بما يشمل الوقود ورسوم المواقف والتأمين وحد أقصى من 200 كم يومياً.

خدمة يو درايف في عجمان

يمكن للعملاء في إمارة عجمان الآن الاستفادة من خدمات يو درايف المميزة، حيث يمكنهم قيادة السيارة من أي مكان إلى أي مكان مقابل رسوم تبدأ من 60 فلس للدقيقة و 144 درهم إماراتي يومياً، بما يشمل الوقود ورسوم المواقف والتأمين.

كما يمكن للعملاء القيادة من الشارقة إلى عجمان وبالعكس دون فرض أي رسوم إضافية، ويمكن طلب وحجز هذه الميزة التي توفر خدمات منخفضة التكلفة لاستئجار السيارات في دبي والشارقة وعجمان وأبوظبي، بكل بساطة عبر تطبيق يو درايف.

وباعتبارها خدمة متوفرة طوال اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، يمكن تحديد موقع السيارات القريبة وحجزها من خلال الخريطة المتوفرة على تطبيق يو درايف أو الموقع الإلكتروني، وبمجرد انتهاء عملية التسجيل، يمكن للعملاء فتح قفل السيارات باستخدام هواتفهم المحمولة.

وتوفر خدمة يو درايف إمكانية فتح السيارة دون استخدام المفتاح، إلى جانب القدرة على ركنها مجاناً ضمن المواقف المخصصة في المناطق الرئيسية في المدينة، كما يمنح الوقود المجاني العملاء فرصة قيادة سياراتهم إلى أي مكان وفي أي وقت.

وفي محضر تعليقه على التطورات الجديدة التي تشهدها الشركة، قال السيد حسيب خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يو درايف: “نشعر بسعادة بالغة حيال توسيع نطاق خدماتنا من أجل تلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية هنا في دولة الإمارات”.

وأضاف “تعتبر مستويات النمو والنجاح غير المسبوقة التي أحرزناها خلال العامين الماضيين مصدر فخر كبير لفريقنا بأكمله. ومن خلال ضمان توافر سياراتنا على نطاق واسع في مجموعة متزايدة من المواقع الرئيسية عبر إمارات دبي والشارقة وعجمان وأبوظبي، نقدم للعملاء خدمة استئجار سيارات مريحة ومتوفرة عند الطلب بأقل التكاليف الممكنة”.

ومن أجل البدء باستخدام الخدمة، لا يتعين على العملاء سوى تحميل التطبيق والتسجيل، أو اتباع تعليمات التسجيل المتواجدة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، ولا يتطلب ذلك سوى هوية إماراتية ورخصة قيادة وبطاقة ائتمان أو بطاقة الخصم المباشر.

وفي حال لم تكن بطاقة الائتمان متوفرة، يمكنكم التواصل مع فريق الشركة لتفعيل خيار الدفع النقدي، ويمكن للسياح الاستفادة من هذه الخدمة عبر استخدام جوازات السفر عوضاً عن الهوية الإماراتية.

كما ينبغي أن تتوفر لديهم رخصة قيادة دولية سارية الصلاحية ومعترف بها من قبل الحكومة الإماراتية، وينبغي أن تكون هذه الشهادة صادرة قبل عام واحد على الأقل.