تكنولوجيا: هاتف Zero من Meizu بدون منافذ أو أزرار وبسعر 1299 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Meizu حملة تمويل لأحدث هواتفها الذكية Zero على موقع Indiegogo، والذي يأتي بتصميم لا يضم أي منافذ أو أزرار أو حتى ثقوب كما يأتي بسعر 1299 دولار.

يأتي هاتف Zero بتصميم جديد تتجه إليه بعض الشركات الصينية في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد تصميم الهاتف على الشحن اللاسلكي لذا لن يحتاج إلى منفذ للشحن، كما يأتي بتصميم يضم تقنية الصوتيات في الشاشة بهدف إلغاء المكبرات الصوتية أو فتحات الميكروفون، أيضاً تأتي ميزة الإستشعار مدمجة في الشاشة.

وقد بدأت Meizu في حملة لجمع تمويل للهاتف بقيمة 100000 دولار، حيث ينطلق الهاتف على موقع Indiegogo بسعر 1299 دولار، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 845، مع مستشعر للبصمة في الشاشة، كما يدعم تقنية eSIM.

كما قامت شركة Meizu ببيع النموذج الأصلي للهاتف بسعر 2999 دولار على موقع Indiegogo، لذا نترقب خلال الفترة القادمة مدى نجاح شركة Meizu في حملة التمويل التي بدأت للهاتف، وما إذا كانت هذه المواصفات ستشكل مصدر جذب للمستخدمين للإشتراك في هذه الحملة.

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