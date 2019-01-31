شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة مبيعات السيارات الجديدة فى رومانيا لأعلى مستوى فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مبيعات السيارات الجديدة فى رومانيا أعلى مستوى لها فى 10 سنوات، حيث وصل إجمالى مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية إلى 178 ألفا و276 وحدة فى عام 2018 ، بزيادة قرابة 20 % مقارنة بالعام 2017.
وأفادت الأرقام الصادرة عن رابطة مصنعى ومستوردى السيارات فى رومانيا أن هذا يعنى أكبر حجم فى المبيعات فى السنوات العشرة الماضية.
وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى بأن مشترى السيارات الجديدة فضلوا السيارات التى تعمل بالبنزين فى عام 2018 بينما انخفضت مبيعات سيارات الديزل، فى حين تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية فى نفس العام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: زيادة مبيعات السيارات الجديدة فى رومانيا لأعلى مستوى فى 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.