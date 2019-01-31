شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة مبيعات السيارات الجديدة فى رومانيا لأعلى مستوى فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مبيعات السيارات الجديدة فى رومانيا أعلى مستوى لها فى 10 سنوات، حيث وصل إجمالى مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية إلى 178 ألفا و276 وحدة فى عام 2018 ، بزيادة قرابة 20 % مقارنة بالعام 2017.



وأفادت الأرقام الصادرة عن رابطة مصنعى ومستوردى السيارات فى رومانيا أن هذا يعنى أكبر حجم فى المبيعات فى السنوات العشرة الماضية.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى بأن مشترى السيارات الجديدة فضلوا السيارات التى تعمل بالبنزين فى عام 2018 بينما انخفضت مبيعات سيارات الديزل، فى حين تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية فى نفس العام.