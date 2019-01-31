شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السجن لشاب سويدى غرر بـ63 فتاة على سناب شات وسكايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة سويدية فى مدينة بوروس حكماً بالسجن لمدة ست سنوات على شاب (23 عاما) للتغرير بالفتيات الصغيرات عبر الإنترنت بلغ عددهن 63 فتاة.

وقالت المحكمة فى حكمها، إن الرجل كان يتصل بالفتيات عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل "سناب شات" و"سكايب" تحت ستار أنه صبى أقرب إلى سنهن وتتراوح أعمارهن بين 10 – 16 عاما.

وأشار موقع (لوكال) الإخبارى الأوروبى إلى أن هذه الجرائم وقعت خلال عامين، ولم يتم إدانته فى واحدة منها لأن عمر الضحية كان 16 عاما.