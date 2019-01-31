آبل تؤكد أن هناك 900 مليون هاتف iPhone نشط على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن مبيعات الطرازات الأحدث من هواتف iPhone لم ترقى إلى مستوى التطلعات، فلا أحد ينكر حقيقة أن هواتف iPhone لا تزال تحظى بشعبية كبيرة جدًا، ولكن لا شك أنكم تتساءلون الآن إلى أي حد تعد هواتف الآيفون شعبية؟ حسنًا، وفقا للتقرير المالي الأحدث لشركة آبل، فيبدو أن هناك حاليًا 900 مليون هاتف iPhone مفعل في جميع أنحاء العالم.

هذا وفقا للمدير المالي في شركة آبل، السيد Luca Maestri والذي يقول أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها شركة آبل عن هذه الأرقام بحيث صرح بالقول : ” تستمر قاعدة هواتف iPhone النشطة على الصعيد العالمي في النمو وقد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في نهاية شهر ديسمبر. نحن نكشف عن هذا الرقم لأول مرة الآن. لقد تخطت القاعدة 900 مليون جهاز “.

هذا العدد يخص هواتف iPhone فقط. ووفقا لشركة آبل، فإن قاعدة الأجهزة النشطة الإجمالية والتي تشمل أيضًا لوحيات iPad وحواسيب Mac تكسر حاجز 1.4 مليار جهاز، مما يعني أن هواتف iPhone تمثل أكثر من نصف أجهزة آبل النشطة، وبالتالي فمن السهل معرفة لماذا الطلب المنخفض على هواتف iPhone يثير قلق المستثمرين. ومن المثير للإهتمام أن نرى شركة آبل تكشف عن عدد هواتف iPhone النشطة نظرًا إلى أنها أكدت لنا في وقت سابق أنها لن تقوم بعد الآن بالكشف عن عدد هواتف iPhone التي قامت ببيعها في كل ربع.

في غضون ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook أيضًا أن السعر كان أحد العوامل التي منعت المستخدمين من الترقية إلى هواتف iPhone الأحدث. وبالتالي، فقد أوضح بأن شركة آبل ستقوم بمراجعة أسعارها في بعض الأسواق حيث الطلب على iPhone ضعيف.