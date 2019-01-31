تم تحذير شركة آبل بشأن الخلل في محادثات FaceTime الجماعية منذ أكثر من أسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير حديث عن خلل في ميزة محادثات FaceTime الجماعية حيث تسمح في الأساس بالإستماع إلى الشخص الآخر دون علمه. لقد كان هذا الخلل محط إهتمام الجميع في الأيام القليلة الماضية، ولكن إتضح أنه تم إبلاغ شركة آبل بهذا الخلل منذ أكثر من أسبوع.

ووفقا لتقرير صدر من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فقد إكتشف أحد المراهقين في ولاية أريزونا هذا الخلل في خاصية محادثات FaceTime الجماعية أثناء محاولة إعداد محادثة جماعية أثناء لعب Fortnite. حاول Grant Thompson وأمه الوصول إلى شركة آبل بطرق مختلفة، بما في ذلك محاولة إرسال فاكس للشركة لأكثر من أسبوع دون جدوى.

واكتشفوا أنهم بحاجة إلى حساب مطور من أجل الإبلاغ عن الخلل، ولكن حتى بعد ذلك زعموا أن فريق الأمن في شركة آبل لم يأخذ المشكلة على محمل الجد، على الأقل حتى وقت قريب حيث بدأ هذا الخلل ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تقديم مكافأة لـ Grant Thompson على إكتشافه أم لا.

في هذه الأثناء، يبدو أن شركة آبل قررت تعطيل محادثات FaceTime الجماعية مؤقتًا إلى أن يتم إصلاح هذا الخلل، على الرغم من أننا لا نزال نجهل متى ستقوم شركة آبل بإعادة تفعيل هذه الميزة.

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