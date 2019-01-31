كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فريق روبوتات يقوم على خدمة رواد مقهى في بودابست

في مقهى “استمتع في بودابست – Enjoy Budapest” يمكن للإنسان الآلي – الروبوت – أن يقوم بكل شيء، فيمكنه تقديم الطعام والشراب وإخبار النكات، أو حتى الرقص مع الأطفال وإجراء دردشة بسيطة مع الزبائن.

يعمل في المقهى فريق كامل من الروبوتات يهدف بشكل خاص إلى المساعدة في تعريف الناس على الثورة التكنولوجية والأتمتة والذكاء الاصطناعي، وبالرغم من تصاعد المخاوف من أن هذه التقنيات سوف تسلب العمالة من البشر مستقبلا، لكن روبوتات مقهى بودابست لم تسبب بطرد أي شخص من عمله، بحسب موقع يورو نيوز.