كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تطبيقات تضمن الخصوصية هناك تطبيقات وأدوات كثيرة تضمن حماية الخصوصية للمستخدمين. ونستعرض في هذا التقرير مجموعة من هذه التطبيقات، بحسب موقع سكاي نيوز.

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