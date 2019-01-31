تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة لسامسونج في هاتف ألعاب قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث براءة إختراع تم تسجيلها من العملاق الكوري في هاتف مخصص للألعاب يأتي بتصميم قابل للطي، مع أزرار للتحكم في الألعاب.

مزيد من براءات الإختراع المقدمة من سامسونج في الفترة الأخيرة، فبعد ظهور براءة إختراع جديدة في قميص ذكي يعمل على رصد حالة الرئة، ظهرت براءة إختراع أخرى اليوم لهاتف جديد قابل للطي، يأتي بتصميم مخصص للألعاب.

ويختلف هذا التصميم عن أي إصدار أخر من الهواتف المخصصة للألعاب التي أطلقت حتى الآن، بدءاً من هاتف نوكيا N-Gage الذي انطلق في عام 2000، وصولاً إلى هواتف Razer Phone وAsus ROG Phone وهاتف شاومي Black Shark المخصص للألعاب وهي الإصدارات التي انطلقت إلى الأسواق مؤخراً.

وتأتي براءة إختراع Samsung Display لتقدم تصميم جديد لهاتف قابل للطي يمكن أن يدعم تمديد الشاشة لتظهر أزرار التحكم D-pad في الجزء السفلي إلى اليسار، مع أزرار أخرى للتحكم في الجانب الأيمن.

كما يأتي تصميم هاتف سامسونج المخصص للألعاب بتصميم أكبر من وحدة ألعاب PlayStation Vita، لكن بحجم أصغر نسبياً من وحدة التحكم في الألعاب Nintendo Switch، أيضاً يعد تصميم هاتف سامسونج غير تقليدي بين هواتف الألعاب، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه في حال إنتقال هذا التصميم إلى مرحلة التنفيذ سيأتي بمستوى تسعير مرتفع بالتأكيد إلى الأسواق.

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