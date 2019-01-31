تسريب المواصفات التقنية للهاتف Xperia XZ4، وسيضم شاشة OLED بحجم 5.6 إنش، وبطارية بسعة 4400mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة Sony بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia XZ4 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف بعدما حصلنا في الفترة الماضية على مجموعة من الصور التي تستعرض لنا كيف سيكون تصميم هذا الجهاز.

ووفقا للتسريب الذي وردنا اليوم، فيبدو أن الهاتف Xperia XZ4 سيضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 3360×1440 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4400mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

للآسف، تسريب اليوم لا يكشف لنا عن مواصفات الكاميرات التي سيأتي بها الهاتف Xperia XZ4، ولكن جميع التسريبات التي وردتنا في الفترة الماضية كانت متفقة على شيء واحد، وهو أن الهاتف Xperia XZ4 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك بأن الهاتف Xperia XZ4 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، بدلا من الخلف أو الشاشة.

وبصرف النظر عن الهاتف Xperia XZ4، فمن المرجح أن تقوم شركة Sony كذلك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر المقبل بالكشف عن الهاتف Xperia XZ4 Compact، فضلا عن مجموعة من الهواتف الذكية المتوسطة الأخرى. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على كافة التفاصيل حول المنتجات الجديدة من شركة Sony.

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