خدمة بث الأفلام والبرامج التلفزيونية من آبل قد تصل في ربيع هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ فترة طويلة أن شركة آبل تعمل على خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها. وقد إقترحت التقارير لفترة طويلة وصول هذه الخدمة في العام 2018، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول بأن شركة آبل ستقوم أخيرًا بإطلاق هذه الخدمة في ربيع هذا العام.

كانت شركة آبل تستثمر بشكل كبير في إنشاء المحتوى الخاص بها، ومن الواضح أنها تحتاج إلى وسيلة لتوزيع كل تلك البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية التي حصلت عليها. هذا هو المكان حيث ستستغل فيه الشركة خدمة البث الخاصة بها. وقد بدأت فعلا بإطلاق بعض البرامج الخاصة بها مثل Planet Of The Apps و Carpool Karaoke من خلال خدمة Apple Music. ومع ذلك، سيتم توزيع جزء كبير من المحتوى الحصري الخاص بها من خلال خدمة البث الجديدة التي تردد الآن أنها ستصل في ربيع هذا العام.

التقرير الصادر من موقع The Information يشير إلى أن شركة آبل قد أبلغت العديد من الأستوديوهات والشبكات التي سيتم توفير محتواها من خلال الخدمة أن هذه الأخيرة ستكون جاهزة للإطلاق بحلول منتصف شهر أبريل المقبل. ومن بين الشركاء الذين سيقومون بتوفير محتواهم من خلال خدمة البث الجديدة من آبل نجد أمثال Oprah Winfrey و A24 Films. ويذكر أن آبل وقعت صفقات متعددة السنوات مع هؤلاء الشركاء.

يشير الكاتب إلى أنه من المقرر إطلاق خدمة البث التابعة لشركة آبل في غضون ” عدة أسابيع ” من منتصف شهر أبريل. والشيء الذي لا يزال غير واضحًا في الوقت الراهن هو كم ستطلب شركة آبل من العملاء لكي يتمكنوا من الوصول إلى كل المحتوى المتاح على الخدمة.