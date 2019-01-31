انت الان تتابع تفاصيل خبر شحن الهواتف بتقنية "واي فاي" أصبح ممكناً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - أعلن معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، ابتكاره جهازاً جديداً مرناً بمقدوره التقاط إشارة "واي فاي" (الإنترنت اللاسلكي) وتحويلها إلى مصدر طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها بشحن الهواتف أو تشغيل بعض الإلكترونيات.

الجهاز الجديد، الذي يُعرف رسمياً باسم "المستقيم"، يمكنه تحويل الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة في إشارة "واي فاي" وتحويلها إلى تيار كهربائي.

وأشار المعهد إلى أن فكرة إرسال الطاقة لاسلكياً "قديمة جداً" تعود لعصر "نيكولا تسلا"، وفشلت كل المحاولات الحديثة لتحقيق هذا الغرض، بحسب ما نشر موقع "فيوجرزم".

وأضاف أن تطبيقات العالم الحقيقي لجهاز مرن من هذا القبيل هي كثيرة جداً، وتمكن الأجهزة من تلقي الشحن اللازم لاسلكياً سيقود إلى ثورة بصناعة الإلكترونيات القابلة للارتداء، مثل أجهزة الاستشعار الطبية القابلة للهضم.

وسابقاً لم يمكن إطلاق مثل هذه الأجهزة الطبية بسبب احتياجها لبطاريات، وفي هذا الصدد قال جيوس جرال، باحث مشارك من جامعة مدريد: "من الناحية المثالية لا نريد استخدام البطاريات لتشغيل هذه الأنظمة، لأنه إذا تسرب الليثيوم فقد يموت المريض، من الأفضل حصاد الطاقة من البيئة الخارجية لتشغيل هذه المختبرات الصغيرة داخل الجسم".

بدوره أوضح توماس بالاسيوس، وهو مهندس في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وعالم حواسيب: "لقد توصلنا إلى طريقة جديدة لتشغيل أنظمة الإلكترونيات في المستقبل، عن طريق جني طاقة واي فاي بطريقة يمكن دمجها بسهولة في مناطق كبيرة لتحقيق الذكاء لكل كائن من حولنا".