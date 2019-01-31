شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصر بلينهايم البريطانى يستعين بمرشد سياحى "روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان قصر بلينهايم البريطانى بروبوت مرشد سياحى رباعى طوله خمسة أقدام، يدعى بيتى، والذى يعد الأحدث فى سلسلة من التطورات التقنية التى يتم إضافتها بالقصر التاريخى العريق.

تم تصميم "بيتى" للسير مع الزوار لتوفير المعلومات والإجابة على أسئلتهم، كما يلتقط صورًا سيلفى للزائرين ويمكنه تحميلها على الشبكات الاجتماعية باستخدام هاشتاج #bettyinthepalace على تويتر.



الروبوت

وبعد قضاء 12 ساعة فى التجوال فى قاعات موقع منظمة اليونسكو للتراث العالمى، يذهب "بيتى" بنفسه إلى محطة لإعادة شحن بطاريته ليكون قادرا على العمل بكفاءة مرة أخرى.

تمت برمجة Betty لاستقبال السياح فى القاعة الكبرى فى Blenheim وتقديم مقتطفات من المعلومات حول القصر وتاريخه، ويهتم الموظفون بعدم السماح لبيتى بالاقتراب من بعض التحف والقطع الأثرية النادرة والنادرة فى القصر.

وقال جوناثان برنس، المتحدث باسم قصر بلينهايم: "لدينا الكثير من المتاع الذى لا يقدّر بثمن هنا، لكن القاعة الكبرى ضخمة، وتعد مكانًا آمنًا لدخولها".

تم صنع الروبوت بواسطة معهد أكسفورد للروبوتات (ORI) المجاور من قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد، إذ يتمتع ORI بسمعة رائدة على مستوى العالم فى مجال استقلالية الأجهزة المحمولة، ويقوم بتطوير الآلات التى تقوم بتخطيط البيئات الخاصة بها والتنقل فيها وفهمها.

وقال دوج ماكوتشيون ، مدير الإدارة فى بلينهايم: "إنها فرصة مثيرة للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة لمعهد أكسفورد للروبوتات، وهدفنا المشترك هو زيادة الوعى بالمزايا المحتملة من الروبوتات والذكاء الاصطناعى للمجتمع بشكل عام وأيضا لتزويد زوارنا بفهم أكبر لهذا القطاع التكنولوجى الرائع وسريع النمو."