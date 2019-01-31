شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متحف سلفادور دالى يستعين بالذكاء الاصطناعى لإعادة الرسام العالمى للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن متحف سلفادور دالى من إعادة الرسام السريالى إلى الحياة مرة أخرى، إذ سيتمكن ذكاء اصطناعى شبيه للرسام الراحل من التحية والتواصل مع الضيوف الذين يزورون متحف دالى، ومقره فى سان بطرسبرج بفلوريدا.

وتعد هذه التجربة جزء من معرض بعنوان "حياة دالي: الفن يجتمع مع الذكاء الاصطناعي" ، والذى من المقرر افتتاحه فى أبريل 2019.



الرسام العالمى

وقال متحف دالى إن المعرض يستخدم التعلم الآلى لإنشاء نسخة من دالى، شبيهه بالفنان ذى الشارب المعروف.

وكشف المتحف عن فيديو يستعرض مدى واقعية الذكاء الاصطناعى، ففى المقطع يجلس دالى أمام لوحة الحامل، ثم يقف وينتقل إلى المشاهد، حيث يناقش الموت والوفاة، ويقول: "أنا لا أؤمن بوفاته وهو يخفى حاجبيه وينظر إلى الكاميرا: هل أنت؟

فى حين أن الصوت الموجود فى الفيديو ليس صوت دالى ، فإن شكله وتعابير وجهه مماثلة للفنان الراحل.