LG ستجلب LG G8 ThinQ و LG V50 ThinQ إلى معرض MWC 2019، وهذا الأخير سيدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قررت بعض الشركات إطلاق هواتفها الذكية الأولى المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G كجزء من سلسلة جديدة من الهواتف الذكية، فقد قررت شركة LG أن يكون هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G جزءًا من سلسلة هواتف LG V Series. وعلى ذكر ذلك، فقد كشفت لنا وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews بعض المعلومات حول إستراتيجية LG لهذا العام في سوق الهواتف الذكية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية هذه، فسوف يتم الكشف عن كل من LG V50 ThinQ و LG G8 ThinQ في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر الشهر المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية. وسيكون الهاتف LG V50 ThinQ متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G وسيصل إلى السوق في شهر مارس للدخول في معركة شرسة مع Galaxy S10 X المتوقع صدوره في شهر مارس كذلك.

ويقال بأن الهاتف LG V50 ThinQ سيضم شاشة بحجم 6 إنش وواجهة جديدة لا تتطلب اللمس مما يتيح لك التحكم في التطبيقات والوسائط المتعددة من خلال التلويح بيديك للأعلى والأسفل واليسار واليمين. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيضم كذلك المعالج Snapdragon 855، وسيضم بطارية بسعة 4000mAh.

جدير بالذكر أن لدى شركة LG خطة للفوز بمعركة 5G ضد سامسونج و Huawei و Xiaomi تتمثل في التركيز على العتاد بدلاً من البرمجيات. وكما تعلمون على الأرجح، فقد كانت سامسونج قوية دائمًا في حرب العتاد، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور. وعلى ذكر 5G، فمن المتوقع أن يكون هاتف LG المتوافق مع شبكات الجيل الخامس متاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة الإتصالات المحلية Sprint مع العلم بأن هذا الهاتف سيشق طريقه كذلك إلى أوروبا وكوريا الجنوبية حيث سيكلف ما بين 1160$ و 1340$.

أما بخصوص الهاتف LG G8 ThinQ، فسوف يتم الكشف عنه في نفس الوقت ولكنه سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط كحد أقصى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة LG بالكشف هاتفين من السلسلتين LG G Series و LG V Series في نفس الفترة، فشركة LG تميل إلى الإعلان عن هواتف LG G Series الجديدة في النصف الأول من العام، في حين تقوم بالكشف عن هواتف LG V Series الجديدة في النصف الثاني من العام.

وبالحديث عن سلسلة هواتف LG G Series، فهذا التقرير يقول بأن LG G8 ThinQ سيكون العضو الأخير في هذه السلسلة لأن شركة LG تعتزم الكشف عن سلسلة جديدة كليًا من الهواتف الذكية لتحل محلها في النصف الثاني من هذا العام.