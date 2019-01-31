شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتحسين سمعته.. فيس بوك يعين مستشار أمنى شهير مديرا لسياسة الخصوصية بواتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتحسين سمعة الموقع بعد الفضائح المتكررة التى عانى منها، قرر فيس بوم تعيين "نيت كاردوزو" - وهو مستشار مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF ،كمدير سياسة الخصوصية بتطبيق واتس آب.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة بعد أيام قليلة من كشف فيس بوك عن خططه الخاصة بدمج واتس آب وانستجرام وماسنجر، للسماح للمستخدمين بمراسلة بعضهم البعض بكل سهولة.

وقال كاردوزو عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "بعد ست سنوات ونصف فى EFF ، سأغادر فى نهاية الأسبوع المقبل وبدءًا من فبراير 2019 سأكون مديرا لسياسة الخصوصية بواتس آب".

وشغل كاردوزو منصب كبير مستشارى أمن المعلومات فى EFF - وهى مجموعة حقوق رقمية مقرها الولايات المتحدة - لما يقرب من عقد من الزمن حيث كان يركز عمله على سياسات الأمن السيبراني.