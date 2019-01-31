شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. رسالة بريد إلكترونى مزيفة تستغل يوتيوب لسرقة بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية من خدعة جديدة تستغل مستخدمى موقع يوتيوب، حيث يتلقى المشتركون رسائل من حسابات مزيفة لأشهر نجوم موقع الفيديوهات المملوك لجوجل، تزعم تقديم هدايا ومكافآت مثل هواتف أيفون وبطاقات هدايا.

يستخدم المحتالون مزيجًا من أساليب انتحال الهوية لجعل رسائلهم تبدو مشروعة، إذ يتم الاستعانة بصورة شخصية واسم المستخدم لواحد من نجوم يوتيوب المشهورين.

وتذكر الرسالة مسابقة يقوم فيها نجم يوتيوب باختيار مشترك عشوائيًا لتقديم هدية له - مثل أيفون أو بطاقة هدايا، وتتضمن الرسالة أيضًا رابطًا احتياليًا للمستخدمين للحصول على الجائزة.

إذا وقع المستخدم فى الخدعة وضغط على الرابط، فسيتم نقله إلى موقع ويب ضار، حيث يُطلب منه تقديم اسمه وعنوانه وعنوان بريده الإلكترونى، إذ يجنى المحتالون المال من خلال الروابط المزيفة.