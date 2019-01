شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر موقع تويتر ميزة جديدة على أندرويد تضع القصص الاخبارية الأحدث أعلى "التايم لاين" لمساعدة المستخدمين على مواكبة ما يحدث فى جميع أنحاء العالم.

وقال والى جورزينسكى مدير المنتجات فى تويتر: "مع هذا التحديث نحن نسهل على الناس مشاهدة الأخبار والقصص التى ناقشها متابعيهم أثناء انشغالهم بالقيام بشىء ما".

فى وقت سابق من عام 2015 و 2016 أصدر تويتر ميزتى "بينما كنت بعيدا" while you were away و "لا تفوت أبدا تغريدة مهمة" ولكنهما لم يركزا على القصص الإخبارية على وجه التحديد.

لكن هذه الميزة الجديدة ستركز على القصص الإخبارية من وكالات الأنباء والمؤسسات، كما تتماشى مع الاختبارات الأخرى التى يجريها موقع تويتر والتى تهدف إلى متابعة محادثات محددة ومناقشات تستحق النشر، لكن لا يزال إطلاق الميزة اختبار لمستخدمى iOS وخطط الإصدار النهائى غير واضحة حتى الآن.