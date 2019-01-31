شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تنطلق أول رحلة سياحية للفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيرجى جوكوف، قائد مجموعة العمل الخاصة بالمبادرة التقنية الوطنية AeroNet، أن السياحة الفضائية الروسية ستظهر قريبا، وتبدأ فى الانتشار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن أعلن بافل بوشكين، المدير العام لشركة "كوسموكورس" الروسية، في وقت سابق أن عددا كبيرا من المواطنين عبروا عن رغبتهم فى المشاركة بالرحلات الفضائية السياحية، مقابل دفع مبالغ طائلة تصل إلى 200-250 ألف دولار.

وستقوم "كوسموكورس"، والتى حصلت على ترخيص من وكالة الفضاء الروسية بتصنيع مركبات فضائية مخصصة لهذه الرحلات الفضائية السياحية، استعدادا لهذا النوع الجديد من الرحلات المختلفة؟