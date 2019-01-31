شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون جهاز يحول إشارت الواى فاى إلى كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مجموعة من العلماء جهاز جديد يمكنه تحويل إشارات الواى فى إلى كهرباء، فهو عبارة عن جهاز صغير ثنائى الأبعاد يتم تشغيله فقط بواسطة موجات الواى فاى التى تمر عبره، دون الحاجة إلى بطارية.

ويعتمد ذلك الجهاز الجديد، التقاط موجات التيار الكهرومغناطيسية، بما فى ذلك موجات " wi fi" أو أى موجات يتم نقلها مع أشباه موصلات بتحويلها إلى فولت كهربائى مستمر، يمكن استخدامه فى تغذية الدوائر الكهربائية أو شحن البطاريات.

كما يمكن استخدام الجهاز الجديد لتشغيل أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء وأجهزة طبية ومجسات استشعار تدعم تقنيات "إنترنت الأشياء"، لا تحتاج إلى بطاريات على الإطلاق.

ووفقًا للباحثين ، يمكن أن تصبح تقنيةالواى فاى مصدرًا للطاقة واسع الانتشار بفضل أشباه الموصلات المتطورة التى تحول الإشارة إلى تيار مباشر.