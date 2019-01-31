فيسبوك تعلن عن تحقيقها إيرادات بقيمة 16.9 مليار دولار

أعلنت شركة فيسبوك منذ قليل عن نتائج أعمالها للربع الرابع من عام 2018 محققة إيرادات تصل إلى 16.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي، وذلك بالرغم من فضائح خصوصية البيانات، الأمر الذي جعلها تتغلب على تقديرات محللي وول ستريت البالغة 16.4 مليار دولار.

وتواصل أرباح فيسبوك وعدد مستخدميها في الزيادة، وذلك بالرغم من مواصلة إضافتها لمستخدمين نشطين يوميًا بشكل أبطأ مما كانت عليه في السابق.

وسجلت فيسبوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 ما يصل إلى 2.32 مليار مستخدم نشط شهريًا، بزيادة بنسبة 2.2 في المئة بالمقارنة مع عدد 2.27 مليار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 1.52 مليار مستخدم نشط يوميًا، الأمر الذي شكل زيادة بنسبة 2 في المئة بالمقارنة مع عدد 1.49 مليار في الربع الأخير.

وأضافت المنصة مليون مستخدم يومي نشط في الولايات المتحدة وكندا، وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها هذا الرقم منذ الربع الأول من عام 2018، فيما أضافت فيسبوك ثلاثة ملايين مستخدم يومي نشط في أوروبا بعد فقد المستخدمين هناك خلال الربعين الأخيرين.

وقالت فيسبوك إن عائلة تطبيقاتها تشهد 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، مما يشكل ارتفاع بالمقارنة مع رقم 2.6 مليار في الربع الأخير.

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وقال المدير التنفيذي مارك زوكربيرج في بيان: “إن مجتمعنا وأعمالنا تواصل النمو. لقد غيرنا بشكل أساسي الطريقة التي ندير بها شركتنا للتركيز على أكبر المشكلات الاجتماعية، ونحن نستثمر أكثر لبناء طرق جديدة وملهمة للأشخاص للتواصل”.

وأضاف أن الرسائل وقصص تشكل الغالبية العظمى من النمو في المشاركة التي يشهدها فيسبوك، مع الاعتراف بأن قصص فيسبوك كانت بطيئة النمو، وأن المعلنين لا يزالون يصلون إلى المستخدمين من خلال خلاصة تغذية الأخبار.

وبالرغم من أن فيسبوك شهدت نمواً قوياً في عام 2018، إلا أن علاقات الشركة مع المشرعين والمستهلكين كانت في تدهور مستمر بسبب فشلها في إيقاف كامبريدج أناليتيكا من الحصول على بيانات المستخدمين بشكل غير صحيح.

كما أنها واجهت العديد من الأسئلة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لوقف الكلام الذي يحض على الكراهية والتضليل من الانتشار على منصتها.