7 تطبيقات بديلة لتطبيق فيس تايم على أجهزة آيفون وآيباد وماك

يعتبر تطبيق فيس تايم FaceTime هو التطبيق المُفضل للتواصل عبر الفيديو للكثير من مستخدمي أجهزة آبل، ولكن للأسف تم اكتشاف ثغرة أمنية بالتطبيق يوم الاثنين الماضي تتيح لأي مستخدم للتطبيق التنصت على صوت الطرف الآخر حينما يقوم بإجراء مكالمة مرئية، وذلك حتى قبل الرد على المكالمة، وبالرغم من أن آبل قد قالت إنها ستطرح إصلاحًا لهذه الثغرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فسيتوجب عليك تعطيل فيس تايم على أجهزتك واستخدام أحد التطبيقات البديلة من أجل تأمين مراسلاتك وحفاظًا على خصوصيتك.

إليك 7 تطبيقات بديلة لتطبيق فيس تايم على أجهزة آبل:

1- تطبيق Viber

يُعد تطبيق Viber أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا حيث يستخدمه حوالي 900 مليون مستخدم حول العالم، كما يدعم جميع الميزات بما في ذلك المكالمات الصوتية والفيديو والرسائل النصية أيضًا لتُمكنك من التواصل بحرية مع أي شخص، والاستمتاع بمكالمات الفيديو بفضل جودة الصوت عالية الدقة.

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يمكنك أيضًا التقاط مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية وإرسالها إلى أصدقائك، كما يتيح لك التطبيق إنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 250 مشاركًا.

هناك أيضًا خيار لإخفاء الدردشات والوصول إليها لاحقًا باستخدام رقم التعريف الشخصي PIN، حيث يحمي جميع الرسائل والمكالمات الخاصة بك من خلال التشفير الشامل من أجل تعزيز الخصوصية.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تنزيله من هنا.

2- تطبيق سكايب Skype

يعتبر تطبيق سكايب Skype هو الأفضل في مجال التواصل المهني عندما يتعلق الأمر بمكالمات الصوت والفيديو حيث أنه أفضل تطبيق لمكالمات الفيديو للمجموعات.

يتيح لك التطبيق إضافة أصدقائك بسهولة والبدء في الدردشة من خلال مكالمات الفيديو والصوت وأيضًا الرسائل النصية مجانًا، وإنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 25 مشاركًا.

كما يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والرموز التعبيرية emojis، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك Skype إرسال أبرز الصور Highlights من يومك باستخدم رموز مضحكة أو في رسالة خاصة، والتي تظل مرئية لمدة 7 أيام لمتابعيك.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تنزيله من هنا.

3- تطبيق سيجنال Signal

يعد Signal تطبيق بديلاً ممتازًا لتطبيق فيس تايم للباحثين عن الخصوصية والأمان ، حيث أنه الأكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى فهو مملوك لمنظمة البرمجيات Open Whisper Systems، وهو التطبيق الذي يوصي به المدافع عن الخصوصية والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن Edward Snowden.

السبب في أن Signal هو أكثر التطبيقات أمانًا يرجع إلى استخدامه لبروتوكول تشفير يسمى “Signal Protocol” لتوفير التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمراسلة الفورية للمحادثات.

كما يتيح لك التطبيق إنشاء مجموعات مشفرة بحيث يمكنك إجراء محادثات خاصة آمنة مع جميع أصدقائك في وقت واحد.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تنزيله من هنا.

4- تطبيق JusTalk

تطبيق JusTalk هو تطبيق دردشة فيديو يتميز بجودة عالية للفيديو على كل أنواع الاتصال باستثناء 2G، كما يوفر لك إجراء المكالمات الصوتية الجماعية.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء عدد كبير من المجموعات حسب رغبتك لإجراء المكالمات الصوتية الجماعية أو دردشات الفيديو الجماعية تضم ما يصل إلى 16 شخصًا.

جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين (بما في ذلك بيانات الاتصال والمراسلة) مشفرة من طرف إلى طرف ويتم تقسيمها إلى مسار عشوائي متعدد يضمن عدم إمكانية مراقبتها أو حفظها بواسطة الخوادم.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تنزيله من هنا.

5- تطبيق Hike

يعتبر تطبيق Hike بديلاً جيدًا لتطبيق فيس تايم حيث اكتسب مؤخرًا انتشارًا واسعًا لتمتعه بميزة حماية خصوصية مستخدميه حيث يتيح لك التحكم الكامل في من يمكنه معرفة آخر مرة فتحت فيها التطبيق، ومن يمكنه مشاهدة صورة حسابك، والقصص الخاصة بك. ويدعم وضع خفي يتيح لك إخفاء الدردشات والدخول إليها سراً باستخدام كلمة المرور.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 1000 عضو والبقاء على اتصال معهم جميعًا، ومشاركة مقاطع فيديو وصور كبيرة الحجم بدون ضغطها وملفات من أي نوع (DOC و MP3 وZIP وغيرها).

يدعم ميزة Timeline & Stories التي تتيح لك التقاط أفضل اللحظات اليومية ومشاركتها مع الأصدقاء المفضلين.

كما يوفر Hike أكثر من 20 ألف ملصق Stickers، و11 قالب ملون Chat Themes لتغير نمط محادثتك بحيث تتناسب بشكل مثالي مع مشاعرك المختلفة، وفيما يتعلق بمشاركة الملفات يمكن إرسال ملفات الفيديو، والصور، والموسيقى، بالإضافة إلى الملاحظات الصوتية والتي يصل حجمها إلى 100 ميجابايت.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تنزيله من هنا.

6- تطبيق Tango

يوفر لك تطبيق Tango التواصل عبر الفيديو بجودة عالية ويمكنك من خلاله إجراء مكالمات الصوت والفيديو في أي مكان في العالم.

كما أن Tango يعتبر منصة فيديو تفاعلية وصل عدد مستخدميها لأكثر من 400 مليون شخص، تتيح لك البث المباشر والتواصل الفوري من خلال ميزة Tango Live.

إلى جانب ذلك يتيح لك التطبيق أيضًا إرسال رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تنزيله من هنا.

7- تطبيق imo

يتيح لك تطبيق imo إجراء مكالمات فيديو وصوتية عالية الجودة ومشفرة، ويتمتع بواجهة سهلة الاستخدام.

كما يمكنك من خلاله تشفير مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية مع ما يصل إلى 6 مشاركين، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو.

التطبيق متاح مجانًا على متجر آيتيونز ويمكنك تنزيله من هنا، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق لإزالة الإعلانات والحصول على 25 جيجابايت من التخزين السحابي.