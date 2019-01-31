6 تطبيقات تساعدك على ممارسة التمارين الرياضية من المنزل

لا شك أن ممارسة الرياضة تعتبر شيء ضروري جدا لأجسادنا وصحتنا، كما أن المحاولات المستمرة للتمتع بصحة جيدة عن طريق إتباع الحميات الغذائية لن يكتمل أبدا إلا بأداء بعض التمارين رياضية التي تساعدنا في الحصول على جسم رشيق وصحة أفضل.

لكننا دائما ما نواجه مشكلة ضيق الوقت الذي يمنعنا من الذهاب إلى النوادي الرياضية وصالات الجيم Gym لذلك لابد من البحث عن طرق تساعدنا على أداء التمارين الرياضية في المنزل بدون مدرب وهو ما تقدمه لنا الكثير من التطبيقات حاليًا، حيث أصبح من السهل الاستفادة من الأجهزة الذكية في مجال الرياضة والصحة بشكل عام بفضل هذه التطبيقات المُتخصصة التي تساعدنا في ذلك.

فيما يلي 6 تطبيقات تساعدك على ممارسة التمارين الرياضية التي تناسبك من المنزل وخسارة الوزن الزائد لاختيار ما يناسبك منها:

1- تطبيق Noom

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يقدم لك تطبيق Noom الكثير من الميزات التي تساعدك على بناء نمط حياة صحية، حيث يتيح لك خطط مخصصة للوجبات والتمارين الرياضية.

طور هذا التطبيق فريق من الأطباء وعلماء النفس وخبراء التغذية والمدربين الشخصيين ليوفر لك أساليب تغيير السلوك بفعالية من خلال المقالات اليومية والتحديات التفاعلية لتعليمك المهارات التي تحتاجها لتحسين صحتك.

الميزات الرئيسية:

يتيح لك التدريب المرن لمساعدتك على تحديد وتحقيق أهدافك على المدى القصير والطويل

تعليقات شخصية من مدربك استنادًا إلى نشاطك داخل التطبيق والتقدم

أدوات لتتبع وزنك، وطعامك، وممارسة الرياضة

تقديم محتوى تفاعلي يحتوي على أكثر من 250 مقالة جديدة من أجل الحصول على الدعم

يضم قاعدة بيانات الغذاء الأكثر شمولية مع أكثر من نصف مليون من خيارات تسجيل الأغذية الجديدة

يقدم لك حلول علم نفس مؤكدة علميا لخداع جسمك من أجل بناء عادات صحية أسرع

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه يعتمد على الاشتراكات داخل التطبيقات لتمكينك من الحصول على كافة الميزات.

2- تطبيق Six Pack in 30 Days

يُعد تطبيق Six Pack in 30 Days من أهم التطبيقات التي تساعدك على التخلص من الوزن الزائد وبناء العضلات، حيث يقدم لك الكثير من التمارين الرياضية التي تساعدك على نحت الجسم والتخلص من دهون البطن في 30 يوم فقط، من خلال اختيار أي مستوى من التدريبات التي يمكنك ممارستها بدون الحاجة إلى معدات رياضية.

يقدم هذا التطبيق العديد من التدريبات المناسبة لجميع المستويات، مع زيادة كثافة التمارين تدريجيًا، ويمكنك القيام بها بسهولة في المنزل أو في أي مكان وفي أي وقت.

يوفر لك التطبيق الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو التي يمكنك من خلالها التأكد من تنفيذ كل تمرين بأمان وفعالية.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Gixo

يعتبر تطبيق Gixo أحد التطبيقات المميزة التي تحفزك لأداء التمارين الرياضية في المنزل حيث أنه يقدم لك بث مباشر للتدريب مع مدربين حقيقين ولا يكتفي بالصور ومقاطع الفيديو فقط.

يقدم Gixo فصول تدريبية لكل مستويات اللياقة البدنية من المبتدئين إلى المحترفين، ويقدم ما يصل إلى 19 ساعة من الفصول المباشرة يوميًا وما يصل إلى 180 ساعة أسبوعيًا بالإضافة إلى مئات التمارين حسب الطلب.

كما يتيح لك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التمارين الرياضية بما في ذلك الجري والمشي، وتمارين الكارديو، وتمارين رفع الأوزان وتمارين اليوجا وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه يعتمد على الاشتراكات داخل التطبيق لتمكينك من الحصول على كافة الميزات.

4- تطبيق 8fit Workouts & Meal Planner

يساعدك تطبيق 8fit على أن تصبح أكثر صحة ونشاط من خلال خطط خبراء اللياقة البدنية والتغذية المخصصة لمساعدتك على تحقيق أهدافك بسرعة.

الميزات الرئيسية:

مخططات جاهزة للواجبات على مدار الأسبوع مع العديد من الوصفات صحية

توفير بدائل للمكونات في كل وصفة

تمارين حرق الدهون

تمارين بناء العضلات

تقديم التمارين الرياضية من خلال مقاطع فيديو تفاعلية Interactive videos

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Virtual Trainer Pro

يعتبر Virtual Trainer PRO هو التطبيق المناسب للذين يرغبون في إنقاص الوزن، أو بناء العضلات، أو الحفاظ على لياقتهم البدنية من المنزل حيث يقدم مجموعة كبيرة من التمارين الرياضية التي تساعد على ذلك.

يتيح لك هذا التطبيق أكثر من 700 فيديو للتمارين الرياضية مع معدات بسيطة، ويدعم جميع مستويات اللياقة البدنية.

كما يمكنك تصميم التدريبات الخاصة بك من خلال واجهة المستخدم التي تعتمد على السحب والإفلات، والتدريبات الموجودة بالتطبيق مميزة حيث قام بتصميمها أشهر مدربي اللياقة البدنية في العالم، ويمكنك الاختيار بين أساليب التمارين المختلفة مثل التمرين لمدة 7 دقائق، أو تمارين الكارديو لحرق الدهون أو التمارين المركزة على رفع الأثقال وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد فقط عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على كافة الميزات.

6- تطبيق Technogym

يقدم لك تطبيق Technogym الكثير من الميزات التي تساعدك على اتباع نظام أكثر صحة ونشاطًا ويختلف بعض الشيء عن باقي التطبيقات الأخرى.

يتيح لك هذا التطبيق قياس وتحليل كثافة أنشطتك من خلال مؤشر Movergy، وهو مؤشر مبتكر يسمح لك بمعرفة مدى نشاطك في كل لحظة من حياتك اليومية، ويشمل ذلك كل نشاط فردي تقوم به مثل الجري في الهواء الطلق أو ركوب الدراجة مع الأصدقاء أو ممارسة بعض التمارين الرياضية.

ومن خلال قسم التمارين الرياضية سيقترح عليك التطبيق كل يوم تمرينًا مخصصًا لك، و إذا كنت ترغب في التغيير يمكنك ببساطة النقر على “اختيار التمرين” واكتشاف جميع التدريبات المنظمة وفقًا للاحتياجات والمستويات كما يمكنك مراقبة جميع الأنشطة التي تقوم بها والنتائج التي وصلت إليها من خلال قسم النتائج.

يتكامل هذا التطبيق مع تطبيق آبل للصحة Apple Health والتطبيقات والأجهزة الأخرى بما في ذلك Fitbit وGarmin وMapMyFitness وRunkeeper وStrava وWithings.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.