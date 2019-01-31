أبرز 10 توقعات لإنترنت الأشياء سوف تحدث فرقًا في 2019

في السنوات الأخيرة، أصبحت تقنيات إنترنت الأشياء تحظى بمكانة قوية بين أصحاب المصالح في الأعمال التجارية والمديرين التنفيذيين في بيئات “شركة إلى شركة” B2B و “شركة إلى مستهلك” B2C. وفي الآونة الأخيرة، شهدنا زيادة في توظيف حلول إنترنت الأشياء لدعم مبادرات تحويل الطاقة الرقمية في تعزيز العمليات، وإحداث ثورة في علاقات العملاء وتمييز عروض المنتجات والخدمات.

وتتوقع شركة أبحاث السوق “جارتنر” Gartner أن يصل عدد الأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء إلى 14.2 مليار في عام 2019 و 25 مليار بحلول عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع تقديرات الصناعة أن ينخفض سعر أجهزة استشعار إنترنت الأشياء في عام 2019، لتمكين المزيد من الشركات من توظيفها للحصول على مكاسب تنافسية في تجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع وغيرها من الصناعات.

وتتقدم تقنية إنترنت الأشياء بوتيرة فائقة ويعتقد خبراء الصناعة أنها ستواصل القيام بذلك طوال عام 2019. وفيما يلي أبرز 10 توقعات في مجال إنترنت الأشياء التي ستحكم حيز التقنية في عام 2019.

1. سوف يحظى أمان إنترنت الأشياء بالمزيد من الأهمية

ستؤدي الزيادة الكبيرة في عدد أجهزة إنترنت الأشياء التي تربط بين أجهزة متعددة إلى زيادة في مواطن الضعف الأمنية. ومع زيادة القابلية للتضرر، ستؤدي تقنية المعلومات إلى مزيد من الهجمات مع المزيد من الضرر، وذلك في كل شيء بدءًا من المنشآت الحكومية عالية الأمان ومنشآت الشركات إلى المنازل الذكية.

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2. سوف تزيد مبيعات بيانات إنترنت الأشياء

يعتقد خبراء الصناعة أنه في عام 2019، ستواصل الشركات بيع بيانات إنترنت الأشياء من خلال ممارسة تسمى “اقتصاد المعلومات” Infonomics. ووفقًا لجارتنر، فإن اقتصاد المعلومات سيكون مكونًا مهمًا للعديد من أنظمة إنترنت الأشياء بحلول عام 2023، وقد تبيع شركات تصنيع أجهزة إنترنت الأشياء ليس فقط من أجل الإيرادات الإضافية؛ ولكن لإثبات أن منتجاتها تعمل بشكل جيد. فعلى سبيل المثال، يمكن للصناعات استخراج البيانات من أجهزة استشعار المياه الذكية، للكشف عن المشكلات في تسرب صيانة المياه.

3. سوف يمكن إنترنت الأشياء للمدن الذكية

في السنوات القادمة، ستقوم العديد من المدن بتطوير خدمات إنترنت الأشياء لتغذية مبادرات المدينة الذكية. فعلى سبيل المثال، تستخدم “كاري” Cary، وهي سابع أكبر بلدية في ولاية كارولينا الشمالية، بيانات إنترنت الأشياء لربط إشارات المرور بمنصة إدارة علاقات العملاء في شركة “سيلز فورس” Salesforce لتنبيه شركات المرافق في حالة انطفاء الأنوار. وتستخدم مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا عدادات الشوارع الآلية والإضاءة الذكية التي تشغلها منصة إنترنت الأشياء من شركة “جنرال إلكترونيك” GE لإدارة حركة المرور.

4. سوف يكون الغذاء ائتمانًا آمنًا لتقنية إنترنت الأشياء

في عام 2019 وما بعده، سوف تقدم إنترنت الأشياء رؤى قيمة لتحسين سلامة الأغذية. ومن أوائل مستخدمي هذه التقنية، مشغل تخزين الأغذية الباردة Lineage Logistics، الذي يقدم منصات السحابية الهجينة. وتعمل العدادات الذكية من شركة industrial.io مع 1000 مستشعر يتصل بمنصة إنترنت الأشياء لشركة AT&T على مساعدة الشركات في قياس الرطوبة ودرجة الحرارة في مرافق التخزين البارد. وستمكّن إنترنت الأشياء الشركات من استخدام التقارير والخرائط الحرارية والتنبيهات لرؤية البيانات المتعلقة بدرجة الحرارة والبيئة في مرافق تخزين الأغذية لضمان سلامة الأغذية.

5. سوف تكون تقنية “الفيديو كوسيلة استشعار” الاتجاه الجديد في إنترنت الأشياء

توفر الصور شبه اللحظية مع البيانات شبه اللحظية عرضًا ثلاثي الأبعاد لعمليات الأنشطة التجاري. وسوف تعمل الشركات ومؤسسات المدن التي تتكيف مع أجهزة استشعار الفيديو كجزء من إستراتيجية إنترنت الأشياء مع تعزيز القدرة على تحسين العمليات وبالتالي توفير الوقت والمال وزيادة السلامة العامة في حالة المدن الذكية.

6. سوف تكون إنترنت الأشياء مساهمًا رئيسيًا في إدارة علاقات العملاء

سيتم استخدام بيانات إنترنت الأشياء بشكل متزايد للمساعدة في أتمتة خدمة العملاء، وتحسين جهود المبيعات وتوفير تجربة عملاء متفوقة من خلال برنامج إدارة علاقات العملاء CRM. وسينطوي أحد السيناريوهات الأساسية على أجهزة إنترنت الأشياء بأن تحصل الشركات على إشعار بأن أحد العملاء يواجه مشكلة.

7. التقدم نحو أتمتة شاملة ذاتية

قد يعتقد البعض أن القيادة الذاتية ستكون للسيارات، ولكن إنترنت الأشياء سوف تساعد على جلب تقنية القيادة الذاتية إلى الجرارات والمعدات الزراعية، والطائرات بدون طيار، والآلات الثقيلة لأشياء مثل التعدين والروبوتات.

8. سوف يحاول مجرمو الإنترنت فرض حصار على تنفيذ المدن الذكية

أصبحت المدن ذكيةً في محاولة لتحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءتها التشغيلية، ولكن العديد منها فشل في تأمين البنية التحتية للاتصالات وأجهزة الاستشعار والأجهزة المتصلة بها لضمان خصوصية المواطن. وفي شهر آذار/مارس 2018، أدى هجوم إلكتروني لانتزاع الفدية إلى شل حركة مدينة أتلانتا الأمريكية لعدة أيام مما أدى إلى فقدان دافعي الضرائب ما يقرب من 17 مليون دولار، وذلك على الرغم من صدور تحذيرات سابقة بأن أنظمتها ضعيفة.

وفي عام 2019، توقع المزيد من هجمات الفدية المستهدفة ضد المكونات الضعيفة من تطبيقات المدن الذكية التي ستسبب اضطرابات في خدمات المواطنين مما يجبر المدن على الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني لتقليل مخاطر وقوع مزيد من الهجمات.

9. سوف ينمو اقتصاد تبادل البيانات

سوف يتميز عام 2019 وما بعده بمشاركة قيّمة للبيانات عبر الشركاء والبائعين. وفي المستقبل، ستكون الشركات في بيئة تسمح للمصنعين والشركاء والبائعين والجهات الخارجية الأخرى بمشاركة البيانات والأفكار من مصادر معلومات متعددة بطريقة موثوقة وآمنة للغاية. وتشير المؤشرات إلى أن التحليلات المتقدمة ومشاركة البيانات ستكون المفتاح لزيادة قيمة إنترنت الأشياء إلى الحد الأقصى.

10. سوف تحدث شبكات 5G فرقًا

إن الانتقال من شبكات الجيل الرابع 4G إلى الجيل الخامس 5G لتوفير إنترنت أسرع بثمن أقل سيعيد تعريف “الاتصال”. وتعتمد أجهزة إنترنت الأشياء حاليًا على الشبكات ذات معدل البيانات المنخفض والشبكات منخفضة الطاقة. ولكن مع طرح شبكات الجيل الخامس، سيكون لأجهزة إنترنت الأشياء تأثير كبير على تطبيقات إنترنت الأشياء المتقدمة التي ترتبط بالواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.