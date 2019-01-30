شركة "كريتيو": 3 توجهات رئيسية للتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية في 2019

دبي - الخليج 365 :

أشار تقرير حديث أصدرته كريتيو، S.A (ناسداك: CRTO) لتكنولوجيا التسويق التجاري، بعنوان "رؤى التسويق الرقمي & والتجارة للعام 2019" إلى أن معالجة البيانات المسؤولة والشفافة سوف تصبح عاملاً مؤثراً وحاسماً في عمليات التسويق خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018؛ ولفت التقرير أيضاَ إلى أن الذكاء الإصطناعي (AI) والتعاون في مجال البيانات والصوت لا يزالان يحتلان أهمية كبيرة. ويحلل التقرير أحدث التطورات في مجال التجارة والتسويق الرقمي وتوقعات الأسهم للسنة المقبلة.

وقال الكساندر جوسفين، المدير العام الإقليمي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وروسيا: "يسهم كل من الإنفاق على إعلانات الفيديو والتعاون في البيانات و استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز أهمية البيانات خلال العام 2019. وسوف نرى طرق جديدة مختلفة في كيفية معالجة البيانات وتأمينها وجمعها واستخدامها، لا سيما في ضوء التطورات التي شهدها العام السابق. ونتوقع تعاون وتنسيق كبير بين العلامات التجارية وتجار التجزئة لاستعادة الثقة المفقودة في الإعلان عبر الإنترنت من خلال تبني المعايير وتعزيز قدرات التحكم لدى المستخدمين، وزيادة الإقبال على الإعلان بشكل عام عبر المزيد من الملاءمة والتشخيص بشكل أفضل."

وقد حدد التقرير ثلاثة اتجاهات وتوقعات رئيسية وهي :

1- البيئة الإلكترونية المسورة

بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية التي شكلت تهديداً ضد حماية البيانات، عززت شركات التكنولوجيا الكبرى أساليبب ومعايير الفحص والمراجعة على صعيد شراء وحماية واستخدام البيانات. وفي العام 2019 ، فمن المتوقع أن تقوم شركات مثل Facebook و Google و Amazon بتقديم سياسات جديدة لمشاركة البيانات وتعزيز الخصوصية الجديدة. ومن المرجح أن يعزز ذلك قدرات البيئة الإلكترونية المسورة على التحكم في بيانات المستخدم والمعلومات التي يخزنها أو يوفرها للمعلنين وتقييدها.

2- تجار التجزئة والعلامات – تعاون فعال وبناء

ومن أجل تقليل الاعتماد على Amazon و Facebook و Google ، يجب على العلامات التجارية وتجار التجزئة العمل معًا لإيجاد طرق جديدة للحفاظ على التحكم في علاقة العميل وبياناته. ولذلك، فإن العديد من الشركات تتطلع إلى توسيع قدراتها في omnichannel من خلال التعاون واستخدام البيانات الفعالة. فعلى سبيل المثال، يتعاون تجار التجزئة والعلامات التجارية في بيانات نقاط البيع وبيانات المخزون في الوقت الفعلي. وسيحصل كلا الطرفين على إمكانية الوصول إلى التحليلات والأفكار لتحسين التخطيط والقيام بالترقيات بكفاءة. وهناك اتجاه كبير آخر هنا هو Retail Media ، حيث يقوم تجار التجزئة بالترويج للعلامات التجارية الكبرى. ويعد هذا النوع الجديد من الإعلانات خارج القنوات التقليدية؛ إذ يمكّن العلامات التجارية من استهداف المستخدمين ذوي الصلة بشكل أفضل استنادًا إلى بيانات التجارة في الوقت الفعلي، بينما يساعد تجار التجزئة إلى فتح مجالات أخرى لتعزيز معدل الإيرادات أثناء زيادة المبيعات.

3- تبني الذكاء الإصطناعي لتحقيق المزيد من الإيرادات عبر قنوات الإنترنت

بالإضافة إلى الشفافية وقدرات التحكم لدى المستخدمين، فإن الإعلانات الملائمة تعد من أحد الأسباب الرئيسية لزيادة مستوى القبول. وبهدف تحسين التشخبص من خلال التعلم الآلي وزيادة مشاركة المستخدمين، أعلنت العديد من شركات الإعلان الرقمي في العام 2018 عن تكثيف الإستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. وسوف يعيد هذا الاتجاه توجيه المزيد من ميزانية الإعلان إلى القنوات عبر الإنترنت في العام 2019. وستتولى الشركات التي تمتلك مجموعات كبيرة من البيانات وموارد قوية مدعومة بالكمبيوتر زمام المبادرة في تطوير وتوزيع حلول محسنة تستند إلى الذكاء الاصطناعي للأنظمة الإعلانية الرقمية ومكافحة التزييف.