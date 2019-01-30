بيرست تطلق حلولاً ذكية لتحليل البيانات مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة بيرست Birst، التابعة لشركة إنفور والرائدة في مجال حلول الأعمال السحابية الذكية وتحليل البيانات لقطاع المؤسسات، اليوم عن توفيرها لسلسلة جديدة من الحلول الذكية لتحليل البيانات والمبنية على منصة إنفور للذكاء الاصطناعي (كولمان) Coleman.

وتتسم حلول التحليل الذكي للبيانات من بيرست بأنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها رفع مستوى العمليات ضمن المؤسسات وتعزيز قدراتها في تنفيذ مهام أكثر تطوراً مقارنة بالأساليب التقليدية لإنشاء التقارير ولوحات التحكم بالبيانات، وذلك من خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي لتوفير معطيات ذكية وفعّالة لم تكن متوفرة من قبل للمستخدمين في قطاع الأعمال. وقد تم دمج العديد من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع عند تصميم مجموعة حلول بيرست الخاصة بالتحليل الذكي للبيانات. وتقدم هذه الحلول مجموعة واسعة من المعطيات والتوصيات المخصصة التي تساعد على النهوض بسوية عمليات التحليل الذكي للأعمال والانتقال بها من المراحل التوصيفية التي تركز على (ما يحدث)، إلى مراحل التشخيص التي تحدد (أسباب الحدوث) ومن ثم إلى مراحل أكثر تطوراً تتعلق برؤية تنبؤية مستقبلية (لما يمكن أن يحدث من تطورات) على مستوى الأعمال.

وتتمثل أولى هذه القدرات الجديدة في حلول الرؤى الذكية Smart Insights التي تمكّن المستخدمين في قطاع الأعمال من الاستفادة من المزايا التي يوفرها علم البيانات وفهم المتغيرات التي تؤثر على مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فوري. وتساعد حلول Smart Insights، التي لا تحتاج لأية خبرات متخصصة مسبقة، المستخدمين في قطاع الأعمال في العثور على علاقات ذات مغزى ما بين مؤشرات الأداء الرئيسية ومجموعة المتغيرات التي لا تعد ولا تحصى على مستوى الأعمال، ومن ثم تقوم هذه الحلول بشكل تلقائي بإنشاء تصورات ولوحات تحكم تعرض المعلومات وتوفر شرحاً وافياً عن التغيرات التي تطرأ على مؤشرات الأداء الرئيسية.

وتتّبع لوحات المعلومات التي يتم إنشاؤها ضمن حلول Smart Insights منهجية التصميم المرتكزة على القيمة التي تعتمدها شركة بيرست، وتوفر لوحات المعلومات هذه أفضل الممارسات التي تدفع بالنتائج الإيجابية على مستوى الأعمال مع التحليل الذكي للبيانات الخاصة بها. وهذا يعني أن المعلومات التي يتم إنتاجها تعطي نتائج أفضل، إذا أنها تعطي الأولوية والاهتمام للخصائص والصفات التي لها أكبر تأثير على مؤشرات أداء رئيسية محددة.

وتشتمل مجموعة القدرات الأخرى التي تخطط شركة بيرست لتوفيرها ضمن عائلة حلولها الخاصة بالتحليل الذكي للبيانات، على قدرات الكشف عن عمليات الاحتيال، وقدرات توليد اللغات الطبيعية أو معالجة الأسئلة التي يتم طرحها باستخدام اللغات الطبيعية، فضلاً عن حلول وقدرات التنبيه الذكي وغيرها من قدرات واسعة أخرى.

وفي هذا السياق قال براد بيترز، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة بيرست: "باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدث تغييراً كاملاً في الطريقة التي يعمل بها الناس وأساليب تفاعلهم مع البيانات". وأضاف: "بدءاً من حلول Smart Insights، سوف تساعد حلولنا الخاصة بالتحليل الذكي للبيانات في تعزيز وتوسيع قدرات الوصول إلى أعلى مستويات التحليل الذكي للأعمال على نطاق أوسع من ذي قبل. وسوف يستفيد المستخدمون ضمن قطاع الأعمال من القدرات التي كانت حتى الآن متاحة لعملاء البيانات فقط ممن يتمتعون بمهارات عالية المستوى. وسيحصل المستخدمون أيضاً على معلومات ذات أهمية كبيرة يتم تجميعها من البيانات المتوفرة بطريقة سريعة وأكثر قابلية للتوسع، كما أنهم كثيراً ما سيكتشفون العلاقات التي تجمع بين البيانات. تلك العلاقات التي يمكن أن لا يكونوا قد أخذوها بعين الاعتبار في السابق".